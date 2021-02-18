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متى أول رمضان في الكويت؟

بواسطة محمود عطا الله
أول رمضان الكويت أول رمضان الكويت

مع بداية العد التنازلي لشهر الصيام، يشغل تفكير الجميع الآن سؤال هام وهو متى بداية شهر رمضان في الكويت 2021 والذي يوافق هجريًا 1442، موعد أول رمضان في الكويت والعالم هو بداية شهر من الصيام والقيام والعبادة والإلتزام وعمل الخيرات والصالحات والبعد عن كل ما يخالف شرع الخالق عز وجل، مع أول رمضان من كل عام يبدأ المسلم رحلة الفوز بنفحة ربانية عظيمة للفوز برضى الخالق وتحقيق الفوز العظيم وهو دخول الجنة والعتق من النار، والنفحات الربانية يفوز بها القائمين بالليل طوال ليالي شهر رمضان العظيم، وقلوبهم بيضاء خالصة لوجه الله.

1 متى أول رمضان في الكويت 2021 فلكيًا
2 متى موعد استطلاع هلال بداية رمضان

متى أول رمضان في الكويت 2021 فلكيًا

بدأ شهر رجب الكويت 1442 رسميًا يوم السبت 13 فبراير 2021 ومع بداية رجب يبدأ العد التنازلي لموعد بداية شهر رمضان الفضيل، وتؤكد الحسابات الفلكية، أن أول أيام شهر رمضان في الكويت 1442 سوف يكون يوم الثلاثاء الموافق 13 أبريل 2021، وتؤكد الحسابات الفلكية أن عدد أيام رمضان في الكويت هذا العام سوف يكون 30 يومًا كامل العدة.

متى موعد استطلاع هلال بداية رمضان

تعتمد كل الدول العربية وفي مقدمتها دولة الكويت على الرؤية الشرعية لتحديد متى يبدأ شهر رمضان في الكويت من كل عام، وموعد استطلع هلال رمضان في الكويت لهذا العام سوف يكون يوم الأحد 29 شعبان 1442 الموافق يوم 11 أبريل 2021، حيث يتم تحري الهلال عن طريق البعثات الشرعية، والتي تستطلع الهلال عن طريق العين المجردة أو باستخدام الوسائل المساعدة مثل المناظير، اللهم بلغنا رمضان.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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