متى أول رمضان 1444/2023 فلكيًا في السعودية والكويت وقطر والإمارات؟

بدأ فعليًا العد التنازلي على بداية شهر رمضان الفضيل 1444 الذي يترقب هلاله كل المسلمين في الوطن العربي الكبير وحول العالم، حيث نُقدم لكم من خلال هذا التقرير موعد أول أيام شهر رمضان 2023 في السعودية والكويت وقطر والإمارات، شهر رمضان الكريم هو الشهر التاسع من شهر السنة الهجرية، وهو أفضل شهور السنة، حيث يؤدي المسلم خلاله أحد أركان الإسلام الخمسة وهو “صوم رمضان”.

متى أول رمضان 1444/2023 فلكيًا؟