متى أول رمضان 1444/2023 فلكيًا في السعودية والكويت وقطر والإمارات؟
بدأ فعليًا العد التنازلي على بداية شهر رمضان الفضيل 1444 الذي يترقب هلاله كل المسلمين في الوطن العربي الكبير وحول العالم، حيث نُقدم لكم من خلال هذا التقرير موعد أول أيام شهر رمضان 2023 في السعودية والكويت وقطر والإمارات، شهر رمضان الكريم هو الشهر التاسع من شهر السنة الهجرية، وهو أفضل شهور السنة، حيث يؤدي المسلم خلاله أحد أركان الإسلام الخمسة وهو “صوم رمضان”.
متى أول رمضان 1444/2023 فلكيًا؟
- تؤكد الحسابات الفلكية الدقيقة، أن موعد أول أيام شهر رمضان 2023 في السعودية والكويت وقطر والإمارات سيكون يوم الخميس 23 مارس 2023.
- سوف ينتهي شهر شعبان 1444 عن 30 يومًا هذا العام كامل العدة طبقًا للحسابات الفلكية، وآخر أيامه سوف يكون الأربعاء 22 مارس 2023.
- عدد أيام شهر رمضان 2023 سوف يكون هذا العام غير كامل العدة وينتهي عن 29 يومًا، وطبقًا للحسابات الفلكية آخر أيام رمضان 1444 سيكون يوم الخميس 20 أبريل 2023.
- أول أيام عيد الفطر سيكون يوم الجمعة 21 أبريل 2023.