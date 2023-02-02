متى أول شعبان 2023 فلكيًا في السعودية والكويت وقطر والإمارات؟

بعد دخولنا في شهر رجب من العام الهجري 1444، يترقب الجميع موعد أول أيام شهر شعبان 2023 في السعودية والكويت وقطر والإمارات وكل الدول العربية، وشهر شعبان الكريم هو الشهر الثامن من شهور السنة الهجرية، وفيه ليلة من أهم ليالي السنة وهي ليلة المنتصف من شعبان، ومع بداية شعبان يبدأ العد التنازلي للشهر العظيم المرتقب “شهر رمضان”.

أول شعبان 2023 فلكيًا

تؤكد الحسابات الفلكية أن أول أيام شهر شعبان 2023 فلكيًا في السعودية والكويت وقطر والإمارات سوف يكون يوم الثلاثاء 21 فبراير 2023، حيث ينتهي شهر رجب 1444 عن 29 يومًا وآخر أيامه هو يوم الإثنين 20 فبراير 2023، ليلة النصف من شعبان 1444 ستكون ليلة يوم الثلاثاء 7 مارس 2023، فلكيًا عدد أيام شهر شعبان سيكون 30 يومًا، وآخر أيامه هو يوم الأربعاء 22 مارس، ليبدأ شهر رمضان فلكيًا يوم الخميس 23 مارس 2023.

موعد استطلاع هلال شهر شعبان 2023

تعتمد الدول العربية في تحديد بدايات الشهور الهجرية على الرؤية الشرعية واستطلاع الأهلة، هذا وسوف تُرسل الدول العربية بعثاتها الشرعية لاستطلاع هلال غرة شعبان 2023 مساء يوم الإثنين 20 فبراير 2023، كل عام وأنتم بخير.