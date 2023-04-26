متى انتخابات المجلس البلدي قطر 2023؟

حدد صاحب السمو أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني موعد انتخابات المجلس البلدي قطر 2023، كما أعلنت اللجنة المشرفة عن الجدول الزمني لتلك الانتخابات بداية من قيد الناخبين وحتى إعلان كشوفات أسماء المرشحين النهائية، وقد وجهت الدعوة للناخبين المسجلين في جداول الناخبين للمشاركة في تلك الانتخابات لاختيار أعضاء الدورة السابعة من المجلس.

موعد انتخابات المجلس البلدي قطر 2023

سوف يكون موعد انتخابات المجلس البلدي المركزي في قطر 2023 هو يوم الخميس الرابع من شهر ذي الحجة 1444 الموافق 22 من شهر يونيو 2023، سوف يختار الناخبون في كل مناطق قطر 29 مرشحًا عبر 29 دائرة انتخابية.

بخصوص الجدول الزمني لانتخابات المجلس البلدي قطر 2023 فسوف يبدأ باستقبال طلبات قيد الناخبين من يوم الأحد 30 أبريل 2023 حتى الخميس 4 مايو 2023، استقبال طلبات الترشح من يوم الأحد 21 مايو حتى الخميس 25 مايو 2023.

