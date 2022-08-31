متى انتخابات مجلس الأمة 2022 في الكويت؟

موعد انتخابات مجلس الأمة 2022 في الكويت هو الموعد المرتقب من الجميع للمشاركة في تلك العملية الانتخابية لاختيار نواب الشعب، وقد قامت الكويت بإصدار مرسوم تحديد الجدول الزمني لاختيار أمة 2022، ويأتي هذا المرسوم بعد أيام من صدر مرسوم حل المجلس السابق، هذا ومن المرتقب أن تشهد انتخابات الكويت القادمة منافسة قوية، وقد تم بالفعل فتح باب الترشح للراغبين في تمثيل الشعب داخل البرلمان الجديد.

تتكون انتخابات مجلس الأمة 2022 في الكويت من خمس دوائر انتخابية، يفوز في كل دائرة عشرة نواب، ليكون مجموع النواب الفائزين 50 نائبًا، وهو عدد كامل مقاعد مجلس الأمة الكويتي، يُغلق باب الترشح يوم 7 سبتمبر 2022، بعدها تكشف اللجنة المنظمة عن أسماء المرشحين، ليبدأ بعد ذلك المرشحون في عرض برامجهم الانتخابية على أبناء دوائرهم.

موعد انتخابات مجلس الأمة 2022 في الكويت

لم تُقام التشاوريات هذا العام بعدما تم منعها بالقانون، ومن جديد الانتخابات في تلك الدورة، هو أنه يحق للناخب أو الناخبة الكويتية التصويت في الانتخابات القادمة بالبطاقة المدنية، وهو ما يساهم في زيادة الاقبال والمشاركة في تلك النسخة، موعد انتخابات مجلس الأمة 2022 الكويت هو يوم الخميس 29 سبتمبر 2022، وسوف يكون هذا اليوم عطلة رسمية في الدولة لكي يشارك الجميع في الانتخابات.