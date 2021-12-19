متى تسقط إقامة العمالة المنزلية المتواجدة خارج الكويت؟
حدد القانون الكويتي مدة قانونية لتواجد العمالة المنزلية خارج الكويت وفي حال تجاوز تلك المدة القانونية تسقط الإقامة بصورة تلقائية، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير المدة القانونية المسموحة لتواجد الخدم خارج الكويت ومتى تسقط الإقامة الممنوحة للعمالة المنزلية (مادة 20) في حال تجاوز تلك المدة وهم خارج الكويت، هذا القانون كان قد توقف خلال فترة العارض الصحي الذي تعرض له العالم، لكن إدارة شؤون الإقامة بالكويت أعلنت في ديسمبر 2021 عن عودة العمل بالقانون مع عودة الحياة إلى طبيعتها في البلاد.
متى تسقط إقامة العمالة المنزلية في حال السفر خارج الكويت؟
- تسقط إقامة الخدم المتواجدين خارج الكويت في حال غيابهم خارج البلاد 6 شهور فأكثر.
- حيث أنه في تلك الحالة وهذا الغياب، تسقط إقامة العمالة المنزلية بصورة تلقائية إلكترونية من السيستم.
- يمكن للمواطنين عمل إجراء قانوني لمنع إلغاء إقامة الخدم في حال رغبة المواطن في بقاء العامل أو الخدم خارج البلاد أكثر من 6 أشهر، حيث يتقدم صاحب الشأن أو من ينوب عنه قانونا بطلب إلى إدارة شؤون الإقامة قبل نهاية الستة أشهر.
- قالت الإدارة، أنه سوف يتم بداية حساب الستة أشهر من يوم 1 ديسمبر 2021