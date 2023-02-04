متى تظهر نتائج الحج في الكويت 2023 وأسماء الفائزين؟

بدأت وزارة الأوقاف في استقبال طلبات الراغبين في أداء فريضة الحج لهذا الموسم 1444/2023 من المواطنين الكويتيين والمقيمين، وقد بدأت عمليات التسجيل للحج أون لاين من يوم 29 يناير 2023 عبر الموقع الخاص بذلك والذي دشنته وزارة الأوقاف الكويتية، هذا واعتمدت الوزارة نظام التسجيل المركزي للحج، لكي يتم تقديم أفضل الخدمات للحاج مع أن يكون السعر مناسبًا للجميع، هذا ويذكر أن حصة الكويت في الحج هذا العام 8 آلاف حاج.

متى تظهر نتائج وأسماء الفائزين بالحج 2023 الكويت؟

من المرتقب أن يكون موعد ظهور أسماء الفائزين ونتائج الحج 2023 بالكويت في الأسبوع الأول من شهر مارس 2023 القادم، لكن لم يتم حتى الآن الكشف عن وقت رسمي لتلك النتيجة، يذكر أن آخر موعد للتسجيل للحج سيكون يوم 28 فبراير 2023، بعدها تبدأ عمليات الفرز مباشرة، أسس المفاضلة بين المتقدمين ستكون الأولوية فيها للمواطن الكويتي ومن لم يسبق له الحج من قبل.

ماذا يحدث بعد ذلك؟

بعد حصول الحاج على الموافقة النهائية، يقوم بعد ذلك باختيار حملة الحج التي يرغب في أن يؤدي الفريضة معها، وأكدت وزارة الأوقاف أن الحملات التي تشارك في الحج هي الحملات المرخص لها بذلك، مع تمنياتنا بالتوفيق للجميع.