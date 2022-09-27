متى تفتح مدينة ونترلاند الكويت الترفيهية 2022؟

أعلن مركز التواصل الحكومي، أن الكويت سوف تستضيف واحدة من أهم العلامات في مجال الترفيه على مستوى العالم وهي Winter Wonderland، حيث يترقب الجميع حاليًا موعد ومتى تفتح ونترلاند الكويت 2022، والتي ستكون خلال الفترة القادمة واحدة من أهم المقاصد السياحية والترفيهية في دولة الكويت، كما سوف تفتح ونترلاند في الدوحة عاصمة قطر بالتزامن مع افتتاحها في الكويت، يذكر أن ونترلاند الرياض حققت نجاحًا كبيرًا، وتوجد نسخة هي الأصل من تلك المدينة الترفيهية في لندن.

متى تفتح ونترلاند الكويت 2022؟

كما أُعلن، سوف تفتح مدينة ونترلاند الكويت مع بداية فصل الشتاء 2022، كما أكدت بعض المصادر أنه من المرتقب أن تفتح المدينة خلال شهر نوفمبر، هذا وسوف نتابع معكم كل جديد عن ذلك الحدث الهام وكم أسعار تذاكر ونترلاند الكويت عن الكشف عنه رسميًا، هذا وسوف تفتح ونترلاند الدوحة أبوابها للجمهور قبل انطلاق كأس العام القادمة أي خلال شهر نوفمبر 2022، مما يؤكد أن نظيرتها في الكويت سوف تفتح في نوفمبر أيضًا.

عقد إنشاء مدينة ونترلاند الكويت، تم التوقيع عليه بين شركة المشاريع السياحية الكويتية وإحدى الشركات العالمية المتخصصة في عالم الترفيه، موقع ونترلاند الكويت سوف يكون في حديقة الشعب.