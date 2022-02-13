متى تنتهي إجازة نصف العام في الكويت 2022؟

بواسطة محمود عطا الله
موعد نهاية إجازة نصف العام الكويت

بدأت عطلة منتصف العام في مدارس وجامعات دولة الكويت بعد نهاية اختبارات الفصل الدراسي الأول لكل مرحلة من المراحل الدراسية، حيث نستعرض معكم موعد نهاية إجازة نصف العام وموعد بداية الفصل الدراسي الثاني في الكويت 2022، حيث قررت وزارة التربية رسميًا تمديد مدة الإجازة لهذا العام وعليه تغير موعد بدء الترم الثاني في كل المراحل التعليمية في الدولة، يذكر ان الكويت تحتفل خلال شهر فبراير من كل عام بالأعياد الوطنية.

موعد نهاية إجازة نصف العام الكويت 2022

تم تمديد عطلة منتصف العام بسبب تعارض بداية الترم الثاني مع إجازة الأعياد الوطنية، حيث قررت وزارة التربية أن تكون نهاية إجازة نصف العام 2022 بالكويت بنهاية يوم السبت 5 مارس 2022، ليكون موعد بداية الفصل الدراسي الثاني يوم الأحد 6 مارس بدلا من 13 فبراير وهو الموعد الذي تم تحديده من قبل لنهاية الإجازة، وعليه يبدأ دوام الطلبة في مدارس وجامعات الكويت يوم 6 مارس القادم، وهذا وسوف يستمر نظام الدراسة كما هو نظام المجموعتين.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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