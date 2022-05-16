متى تنتهي موجة الغبار في الكويت؟

تتعرض دولة الكويت لموجة شديدة من الغبار أثرت على كل مناطق الدولة قريبا، غبار الكويت الذي بدأ في منتصف نهار اليوم الإثنين 16 مايو 2022 قادم من جنوب العراق، وأدت موجة الغبار إلى تدني مستوى الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر، هذا وحذرت أرصاد الكويت كل المواطنين بضرورة توخي الحذر والخروج من المنازل للضرورة.

موعد نهاية موجة الغبار في الكويت؟

أكد خبراء الأرصاد الجوية، إن موجة الغبار في الكويت سوف تستمر حتى ساعات متأخرة من الليل، وسوف يبدأ الغبار في الترسب مع الساعات الأولى من نهار الغد الثلاثاء 17 مايو 2022، وستكون هناك خلال النهار فرص لتكون الغبار لكن بصورة أقل من اليوم، وأكد الخبراء أنه من المتوقع أن ترجع الأجواء للاستقرار بشكل كامل وتنتهي موجة الغبار مع نهاية نهار الغد الثلاثاء.