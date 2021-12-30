متى تُقام صلاة الجمعة في الكويت اليوم 2021/12/31.. تعرف على شروط دخول المساجد والجوامع

بواسطة محمود عطا الله
صلاة الجمعة في الكويت وقت صلاة الجمعة في الكويت

يوم الجمعة هو أفضل أيام الأسبوع وفيه ساعة استجابة من الخالق عز وجل لعبده المؤمن، وصلاة الجمعة من أهم الصلوات والتي يجب أن يُصليها المسلم في جماعة والاستماع إلى خطبتها، هذا ونُقدم من خلال هذا التقرير وقت ومتى تُقام صلاة الجمعة في الكويت اليوم الموافق 31 ديسمبر 2021، كما نستعرض أهم الشروط والإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها وزارة الأوقاف لدخول مساجد وجوامع الكويت للحفاظ على سلامة الجميع.

1 متى تُقام صلاة الجمعة في الكويت اليوم 31 ديسمبر 2021
2 شروط دخول الجوامع في الكويت لأداء صلاة الجمعة اليوم

متى تُقام صلاة الجمعة في الكويت اليوم 31 ديسمبر 2021

فضل صلاة الجمعة هو فضل عظيم وكبير، ومن الأحاديث النبوية عن فضل تلك الصلاة فقد قال سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام (من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له، ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته ثم يصلي معه، غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، وفضل ثلاثة أيام)، بخصوص وقت صلاة الجمعة اليوم فسوف يؤذن لها عند الساعة 11.53 ظهرا ثم تبدأ الخطبة بعد الأذان.

شروط دخول الجوامع في الكويت لأداء صلاة الجمعة اليوم

  • أن يحضر كل مصل سجادته الخاصة وأن يرتدي الكمام.
  • عدم السماح بدخول المصابين بكورونا أو المخالطين لهم وعدم السماح بدخول من هم في الحجر الصحي.
  • ناشدت وزارة الأوقاف كل من يعاني من نقص المناعة أو من الأمراض المزمنة أو أمراض الشيخوخة بعدم حضور صلاة الجمعة والجماعة وأن يصلوا في منازلهم حتى يمر العارض الصحي الحالي بسلام.
  • طالبت وزارة الأوقاف إدارات مساجد وجوامع الكويت بفتح أبواب المساجد وكل النوافذ أثناء صلاة الجمعة، ومنع حدوث أي تزاحم عند أبواب المساجد عند الخروج والدخول.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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