متى تُقام صلاة الجمعة في الكويت اليوم 2021/12/31.. تعرف على شروط دخول المساجد والجوامع

يوم الجمعة هو أفضل أيام الأسبوع وفيه ساعة استجابة من الخالق عز وجل لعبده المؤمن، وصلاة الجمعة من أهم الصلوات والتي يجب أن يُصليها المسلم في جماعة والاستماع إلى خطبتها، هذا ونُقدم من خلال هذا التقرير وقت ومتى تُقام صلاة الجمعة في الكويت اليوم الموافق 31 ديسمبر 2021، كما نستعرض أهم الشروط والإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها وزارة الأوقاف لدخول مساجد وجوامع الكويت للحفاظ على سلامة الجميع.

متى تُقام صلاة الجمعة في الكويت اليوم 31 ديسمبر 2021

فضل صلاة الجمعة هو فضل عظيم وكبير، ومن الأحاديث النبوية عن فضل تلك الصلاة فقد قال سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام (من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له، ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته ثم يصلي معه، غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، وفضل ثلاثة أيام)، بخصوص وقت صلاة الجمعة اليوم فسوف يؤذن لها عند الساعة 11.53 ظهرا ثم تبدأ الخطبة بعد الأذان.

شروط دخول الجوامع في الكويت لأداء صلاة الجمعة اليوم