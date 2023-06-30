متى دوام البنوك الكويتية بعد إجازة عيد الأضحى 2023؟

ينتظر الجميع موعد عودة البنوك في الكويت للعمل 2023 بعد نهاية عطلة عيد الأضحى 2023، وقد حدد اتحاد المصارف الكويتية موعد وبداية إجازة البنوك بمناسبة عيد الأضحى المبارك 2023 في بيان رسمي صدر عنه منذ فترة، هذا وتحتفل الكويت والأمة الإسلامية حاليًا بعيد الأضحى المبارك.

دوام البنوك الكويتية بعد إجازة عيد الأضحى 2023

قال اتحاد المصارف في بيانه أن العطلة في البنوك تبدأ من يوم وقفة عرفات الموافق الثلاثاء 27 يونيو 2023 وتستمر حتى يوم الأحد 2 يوليو 2023، على ان يُستأنف دوام البنوك الكويتية بعد إجازة عيد الأضحى من يوم الإثنين 3 يوليو 2023.

جميع بنوك الكويت سوف تبدأ عملها بصورة كاملة من يوم الإثنين 3 يوليو 2023، وكذلك كل الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة في الدولة.