متى صلاة العيد في الكويت 2023 الأحمدي ومبارك الكبير والجهراء؟

أعلنت وزارة الأوقاف عن موعد صلاة عيد الفطر في الكويت 2023 التي تُقام في كل مساجد الدولة بالإضافة إلى 51 مصلى في عدد من الساحات العامة ومراكز الشباب، هذا ويستعد الجميع في الكويت من المواطنين والمقيمين للمشاركة في صلاة العيد وترديد تكبيراتها والاستماع للخطبة، ويصادف موعد أول أيام عيد الفطر يوم الجمعة وهو الموافق 21 من شهر أبريل 2023.

موعد صلاة عيد الفطر في الكويت 2023

قالت وزارة الأوقاف في بيان رسمي أن موعد صلاة عيد الفطر في كل مساجد الكويت عند الساعة 5.31 من صباح الجمعة 21 أبريل 2023 وذلك في العاصمة الكويت والفروانية والأحمدي وحولي ومبارك الكبير والجهراء، هذا ومن المرتقب أن يستقبل المسجد الكبير في منطقة شرق بالعاصمة الكويت ما يزيد عن 50 ألف مصل، ومن المساجد الكبير أيضًا التي سوف تشهد كثافة عالية مسجد الغانم والخرافي.

يمكنك معرفة مكان مصليات العيد في الكويت عبر تطبيق “مساجد الكويت” التابع لوزارة الأوقاف، هذا وقد تم تجهيز المصليات لتكون في أبهى صورها خلال صلاة العيد، حيث شكلت وزارة الأوقاف مجموعات عمل تُفر كل ما يحتاجه المصلى.