متى عيد الأضحى 2022 في الكويت؟

بواسطة محمود عطا الله
موعد عيد الأضحى 2022 الكويت موعد عيد الأضحى 2022 الكويت

تمر علينا وعلى الأمة الإسلامية أيام مباركة وكريمة حيث ينتظر الجميع موعد عيد الأضحى 2022 في الكويت، حيث يترقب الجميع تلك المناسبة العظيمة، حيث يستعد البعض لأداء فريضة الحج لهذا العام، ومن لن يشارك في موسم الحج، يبحث عن قضاء عطلة سياحية خلال إجازة عيد الأضحى، سواء عطلة داخل الكويت، أو السفر لإحدى الوجهات السياحية العالمية والمفضلة للسائح الكويتي.

متى عيد الأضحى 2022 في الكويت؟

عيد الأضحى هذا العام سوف يكون في شهر يوليو، وكما ت}كد الحسابات الفلكية، أن شهر ذي الحجة سوف يبدأ يوم الخميس 30 يونيو 2022، وعليه يكون موعد عيد الأضحى 2022 في الكويت يوم السبت 9 يوليو 2022 وهو يوم العاشر من شهر ذي الحجة، ووقفة عرفات سوف تكون فلكيًا يوم الجمعة 8 يوليو، كل عام وأنتم بخير.

بذلك سوف تكون أيام عيد الأضحى 2022 في الكويت هي السبت والأحد والإثنين والثلاثاء كما تقول الحسابات الفلكية الدقيقة، وسوف يكون آخر أيام شهر ذي الحجة بالتاريخ الميلادي يوم الجمعة 30 يوليو، لتكون بداية السنة الهجرية الجديدة في الكويت يوم 31 يوليو 2022.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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