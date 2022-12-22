متى معرض الخريف في البحرين.. أوقات العمل وأيام السيدات

يأتي معرض الخريف السنوي لهذا العام بمشاركة واسعة من عارضي المنتجات والسلع والمقرر إقامته في معرض البحرين الدولي للمعارض الجديد بمنطقة الصخير، وضمن الإنطلاقة الجديدة لمعرض الخريف الـ 33 والذي بدأ يوم الخميس 22 ديسمبر 2022، والذي سوف يوفر أفضل تجربة تسوق للزائرين إلى المعرض، من خلال تلبية أذواق المستهلكين من خلال توفير مجموعة كبيرة من السلع والمنتوجات لأكثر من 600 عارض من جنسيات مختلفة>

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يحتضنهم المعرض الفريد من نوعه، ولكن يبقى هناك إستفسار وتساؤل من قبل الراغبين بالحضور إلى المعرض وهو، متى معرض الخريف في البحرين؟، ويسلط من خلال هذا الشرح الضوء حول معرض الخريف متى يبدأ ومتى ينتهي، بالاضافة إلى أوقات معرض الخريف.

متى معرض الخريف

أقترح منظمي الفعالية إقامة الحدث الأبرز للتسوق في الفترة من 22 إلى 30 ديسمبر 2022، وهو يأتي برعاية وزارة التجارة والصناعة التي أعتادت تنظيم مثل هذا النوع من المعارض بشكل سنوي، وسيحصل المتسوقين من المنزل على تذاكر لدخول معرض الخريف عن طريق حجزها من الرابط الرسمي لموقع معرض الخريف.

موعد معرض الخريف

يوضح الجدول التالي متى يفتح معرض الخريف ضمن أوقات العمل الرسمي للسماح بإستقبال الحضور خلالها في الفترة 22-30 ديسمبر 2022.

جدير بالذكر انه تم تخصيص مواعيد معرض الخريف (دخول للسيدات فقط)، وذلك في يوم الاثنين ٢٦ ديسمبر، وأيضا يوم الثلاثاء ٢٧، وستكون التذاكر متاحة أون لاين عبر موقع معرض الخريف الإلكتروني.