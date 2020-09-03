متى موعد انتخابات مجلس الأمة 2020 الكويتي

انتخابات مجلس الأمة 2020 الكويتي ينتظرها الجميع في الدولة والتي سوف تسفر عن 50 نائبًا يمثلون كل طوائف الشعب الكويتي، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير موعد انتخابات مجلس الأمة 2020 والجدول الزمني لتلك الانتخابات المرتقبة، حيث من المنتظر أن تشهد انتخابات الكويت القادمة منافسة قوية بين كل المترشحين على مستوى الدوائر الخمسة في كل محافظات الدولة، وتبدأ المنافسة مع بداية الحملات الانتخابية.

انتخابات مجلس الأمة 2020 الكويت

قانون الانتخابات يُقسم دولة الكويت إلى خمس دوائر انتخابية، عدد أعضاء مجلس الأمة الكويتي 50 نائبًا، أي تبلغ مقاعد كل دائرة من الدوائر الخمس عشرة نواب، لكل ناخب صوت، يختار من خلاله أحد المرشحين في دائرته الانتخابية المقيد فيها، يبلغ عدد الناخبين المقيدين في قاعدة البيانات ما يقرب من 575 ناخب وناخبة.

متى موعد انتخابات مجلس الأمة 2020

سوف تتم دعوة الشعب للانتخابات يوم 26 سبتمبر 2020، وتنتهي الحملات الدعائية للمرشحين يوم 26 نوفمبر 2020، وتبدأ بعدها فترة الصمت الانتخابي، ويكون موعد انتخابات مجلس الأمة 2020 يوم 28 نوفمبر 2020، وتبدأ الانتخابات من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الثامنة مساء، وبعد غلق باب التصويت، تبدأ عمليات فرز الأصوات.