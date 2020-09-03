Take a fresh look at your lifestyle.


متى موعد انتخابات مجلس الأمة 2020 الكويتي

بواسطة محمود عطا الله
موعد انتخابات مجلس الأمة 2020 موعد انتخابات مجلس الأمة 2020

انتخابات مجلس الأمة 2020 الكويتي ينتظرها الجميع في الدولة والتي سوف تسفر عن 50 نائبًا يمثلون كل طوائف الشعب الكويتي، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير موعد انتخابات مجلس الأمة 2020 والجدول الزمني لتلك الانتخابات المرتقبة، حيث من المنتظر أن تشهد انتخابات الكويت القادمة منافسة قوية بين كل المترشحين على مستوى الدوائر الخمسة في كل محافظات الدولة، وتبدأ المنافسة مع بداية الحملات الانتخابية.

1 انتخابات مجلس الأمة 2020 الكويت
2 متى موعد انتخابات مجلس الأمة 2020

انتخابات مجلس الأمة 2020 الكويت

قانون الانتخابات يُقسم دولة الكويت إلى خمس دوائر انتخابية، عدد أعضاء مجلس الأمة الكويتي 50 نائبًا، أي تبلغ مقاعد كل دائرة من الدوائر الخمس عشرة نواب، لكل ناخب صوت، يختار من خلاله أحد المرشحين في دائرته الانتخابية المقيد فيها، يبلغ عدد الناخبين المقيدين في قاعدة البيانات ما يقرب من 575 ناخب وناخبة.

متى موعد انتخابات مجلس الأمة 2020

سوف تتم دعوة الشعب للانتخابات يوم 26 سبتمبر 2020، وتنتهي الحملات الدعائية للمرشحين يوم 26 نوفمبر 2020، وتبدأ بعدها فترة الصمت الانتخابي، ويكون موعد انتخابات مجلس الأمة 2020 يوم 28 نوفمبر 2020، وتبدأ الانتخابات من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الثامنة مساء، وبعد غلق باب التصويت، تبدأ عمليات فرز الأصوات.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

قد يعجبك ايضا
أخبار العالم

حجز موعد مرور الفروانية

أخبار العالم

حجز موعد جوازات مبارك الكبير

أخبار العالم

حجز موعد محكمة الاحمدي منصة متى للمواعيد الحكومية

أخبار العالم

رابط حجز موعد مرور الجهراء

أخبار العالم

حجز موعد مرور الجهراء منصة مواعيد وزارة الداخلية الكويت

أخبار العالم

منسوب النيل يتخطى معدلاته القياسية في السودان والري تحذر من فيضانات

أخبار العالم

حجز موعد مرور حولي الجابرية الكويت

أخبار العالم

رابط حجز موعد مرور الفروانية منصة مواعيد وزارة الداخلية

أخبار العالم

مرور الفروانية حجز موعد

أخبار العالم

رابط حجز موعد مرور الفروانية الكويت


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.