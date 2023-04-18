متى موعد انتخابات مجلس الأمة 2023 القادمة؟

قرر صاحب السمو أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، حل مجلس الأمة، استنادًا إلى المادة 107 من الدستور الكويتي، وبعد قرار حل مجلس 2020 اليوم، يبحث الجميع حاليًا عن موعد انتخابات مجلس الأمة القادمة 2023 في الكويت، تلك الانتخابات التي من المرتقب أن تشهد منافسة قوية بين المرشحين للفوز بمقاعد المجلس الجديد.

موعد انتخابات مجلس الأمة القادمة 2023

حددت المادة 107 من الدستور موعد انتخابات مجلس الأمة الكويتي القادمة 2023 بعد قرار الحل، حيث تنص تلك المادة، أنه يجب أن تُجرى الانتخابات الجديدة للمجلس، في موعد أقصاه 60 يومًا، من موعد صدور مرسوم الحل، وفي حالة عدم إقامة الانتخابات خلال تلك المدة، يعود المجلس المنحل للانعقاد من جديد، ويسترد كامل سلطته الدستورية.

وكالمعتاد، سوف يكون عدد الدوائر في انتخابات مجلس الأمة القادمة 2023، خمس دوائر، يفوز في كل دائرة 10 مرشحين، ليكون إجمالي الفائزين 50 نائبًا عن الشعب، وهو إجمالي عدد مقاعد مجلس الأمة الكويتي.