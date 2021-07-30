موعد انتخابات مجلس الشورى القطري 2021

ينتظر الشعب القطري أول انتخابات تشريعية في البلاد لاختيار ممثليهم في مجلس الشورى القادم، وذلك بعد المرسوم الأميري الذي وضع آليات انتخاب المجلس الجديد، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير موعد انتخابات مجلس الشورى في قطر 2021، وكان صاحب السمو الأمير تميم بن حمد أمير قطر، قد أصدر المرسوم رقم 7 لسنة 2021 بتنظيم انتخابات قطر واختصاصات المجلس الجديد وشروط الترشح وكل ما يخص العملية الانتخابية.

موعد انتخابات مجلس الشورى في قطر 2021

قانون انتخابات قطر الجديد، قسم الدولة على 30 دائرة انتخابية، يُنتخب في كل دائرة عضو واحد يمثلها في مجلس الشورى، ليكون إجمالي عدد المنتخبين 30 عصوًا، هذا وسوف تبدأ انتخابات قطر 2021 بقيد المرشحين، ثم إعلان قوائم المرشحين الأولية، ثم تلقي الطعون، ثم الكشف عن قائمة أسماء المرشحين النهائية، ثم تبدأ بعد ذلك الحملات الدعائية للمرشحين، موعد انتخابات مجلس الشورى قطر 2021 خلال شهر أكتوبر 2021.