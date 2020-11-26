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متى يبدأ شهر رمضان 2021 في الكويت ؟

بواسطة محمود عطا الله
أول رمضان 2021 الكويت أول رمضان 2021 الكويت

أول شهر رمضان 2021 في الكويت هو الموعد المنتظر من الجميع الآن حيث يتقب الجميع موعد بداية شهر الصيام في الدولة أفضل شهور العام وهو شهر الخير واليمن والبركات والرحمة والمغفرة، وشهر رمضان هو الشهر التاسع من شهور السنة الهجرية، ورمضان هذا العام يوافق هجريًا عام 1442، والشهر الكريم فيه نفحات ربانية عظيمة، لمعرفة متى أول أيام شهر رمضان 2021 في الكويت إقرأ المقال الأصلي من الرابط التالي:
klma.org/?p=382594
مع بداية العد التنازلي لأول رمضان 1442 يكون الدعاء الأهم على ألسنة الجميع وهو “اللهم بلغنا رمضان ولا تحرمنا أجره”، وخلال شهر الصيام يكون هدف الجميع الحصول على فرصة الفوز بالجنة.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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