بعد بداية شهر رمضان الفضيل 1443 في الدولة، وبداية الجميع في صيام هذا الشهر الكريم، ونُقدم من خلال هذا التقرير موعد أول أيام عيد الفطر 2022 في الكويت وبداية شهر شوال، هذا وتمر على الأمة الإسلامية حاليًا أيام كريمة وعظيمة، كلها نفحات ربانية لمن يعتصم بحبل الله وطريقه القويم وصراطه المستقيم.

متى يبدأ عيد الفطر 2022 في الكويت

بدأ شهر رمضان رسميًا، يوم السبت 2 أبريل 2022، وتؤكد الحسابات الفلكية، أن شهر رمضان لهذا العام سوف يكون كامل العدة وينتهي عن 30 يومًا، وآخر أيام شهر رمضان فلكيًا سوف يكون يوم الأحد 1 مايو، على أن يكون موعد أول أيام عيد الفطر 2022 في الكويت وغرة شهر شوال 1443 يوم الإثنين 2 مايو 2022.

هذا ومن المرتقب أن يُعلن ديوان الخدمة المدنية خلال الأيام القادمة عن إجازة عيد الفطر 2022 في الكويت، تلك العطلة المرتقبة من الجميع في الدولة، حيث من المتوقع أن تكون العطلة أسبوع كامل لكن دعونا ننتظر قرار ديوان الخدمة بخصوصها، فتابعونا مع كل جديد.