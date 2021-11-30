متى يبدأ موسم صيد الميد الكويتي 2022؟

أعلنت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، اليوم الثلاثاء، عن نهاية موسم صيد الميد في المياه الإقليمية للكويت 2021، كما أعلنت الهيئة عن موعد بداية موسم صيد الميد الكويتي 2022 القادم وهو ما سوف نتناوله معكم من خلال هذا التقرير، هذا وتعتبر سمكة الميد البلدي الكويتية واحد من الأسماك والوجبات المفضلة على المائدة الكويتية، كما تلقى تلك السمكة إقبالا كبيرًا عند طرحها في الأسواق من الوافدين المقيمين بالكويت.

موعد بداية صيد الميد الكويتي 2022

تهدف خطوة الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية من وضع أوقات معينة لصيد سمك الميد وبعض الأنواع الأخرى مثل الروبيان الكويتي، إلى الحفاظ على مخزون جيد من تلك النوعيات من الأسماك في المياه الإقليمية لدولة الكويت، ولمنح فرصة لتلك الأسماك للتكاثر خلال فترة الحظر، هذا وقد وضعت الهيئة عقوبات على مخالفي قانون فترة حظر الصيد، موعد بداية صيد الميد الكويتي من يوم 15 يونيو 2022 ويستمر حتى 30 نوفمبر 2022.