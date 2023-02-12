متى يفتح مشروع مكشات العيد الوطني 2023 بالكويت؟

أُعلن في الكويت رسميًا عن موعد افتتاح مشروع كشتة العيد الوطني 2023 بالكويت الذي تُقيمة وزارة الشؤون الاججتماعية في منطقة الصليبخات، من المرتقب أن يكون مشروع مكشات الكويت واحد من أهم وأقوى فعاليات العيد الوطني الكويتي لهذا العام، تكلفة هذا المشروع الترفيهي اقتربت من 150 ألف دينار كويتي، وهو فكرة مجموعة من الشباب الكويتي، نفذته وزارة الشؤون برئاسة المهندسة مي البغلي.
معلومات عن مشروع مكشات الكويت في العيد الوطني
- يفتح مشروع كشتة العيد الوطني بالكويت أبوابه للجميع بداية من يوم 15 فبراير 2023 الجاري ويستمر حتى منتصف مارس 2023..
- موقع المشروع في الصليبخات مقابل البحر بالقرب من المقاهي الشعبية.
- يضم المشروع مسرح للفعاليات وأماكن للألعاب لمختلف الأعمار.
- توجد في مشروع مكشات الكويت أماكن للتسوق حيث تعرض الأسر المنتجة السلع الخاصة بها.
- توجد بالمشروع الخيم التقليدية.
- فكرة المشروع مستوحاه من البيئة الصحراوية.