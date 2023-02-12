متى يفتح مشروع مكشات العيد الوطني 2023 بالكويت؟

أُعلن في الكويت رسميًا عن موعد افتتاح مشروع كشتة العيد الوطني 2023 بالكويت الذي تُقيمة وزارة الشؤون الاججتماعية في منطقة الصليبخات، من المرتقب أن يكون مشروع مكشات الكويت واحد من أهم وأقوى فعاليات العيد الوطني الكويتي لهذا العام، تكلفة هذا المشروع الترفيهي اقتربت من 150 ألف دينار كويتي، وهو فكرة مجموعة من الشباب الكويتي، نفذته وزارة الشؤون برئاسة المهندسة مي البغلي.

معلومات عن مشروع مكشات الكويت في العيد الوطني