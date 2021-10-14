متى يُفتح تجديد الإقامات لمن هم فوق سن الستين في الكويت؟
تجديد إقامة الوافدين فوق سن 60 لمن لا يحملون شهادات جامعية هو ما يشغل الكثير من الوافدين بالكويت من تلك الفئة، حيث نتابع من خلال هذا التقرير أخبار موعد فتح تجديد الإقامات للوافدين فوق الستين بالكويت 2022/2021، هذا وقد أصدرت إدارة الفتوى والتشريع بعدم قانونية قرار الهيئة العامة للقوى العاملة بحظر تجديد إقامة من تجاوز الستين ولا يحمل شهادة جامعية، وذلك لعدم الاختصاص، وتم إيقاف رئيس الهيئة لحين انتهاء التحقيق معه.
موعد فتح تجديد الإقامات لمن هم فوق الستين بالكويت
- سوف نتابع من خلال هذا التقرير كل جديد بخصوص هذا الموضوع.
- أكدت مصادر صحفية، أنه بعد إيقاف رئيس القوى العاملة لحين انتهاء التحقيق، يحق لوزير التجارة تكليف نائب مدير القوى العاملة بمهام المدير ومن ثم سحب قرار حظر تجديد الإقامات لمن فوق الستين في الكويت ولا يحملون شهادات جامعية، ومن ثم يصدر وزير التجارة أو مجلس إدارة القوى العاملة قرار بفتح النظام الآلي لتجديد إقامة تلك الفئة.
- قانونًا نائب مدير القوى العاملة يمكنه سحب قرار حظر التجديد.
- أكدت عدة مصادر أن فتح نظام التجديد الآلي لفوق الستين ممن يحملون شهادات أدني من الجامعية لن يتزامن معه إصدار تصاريح جديدة لتلك الفئة، تابعونا مع كل جديد.