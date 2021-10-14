متى يُفتح تجديد الإقامات لمن هم فوق سن الستين في الكويت؟

تجديد إقامة الوافدين فوق سن 60 لمن لا يحملون شهادات جامعية هو ما يشغل الكثير من الوافدين بالكويت من تلك الفئة، حيث نتابع من خلال هذا التقرير أخبار موعد فتح تجديد الإقامات للوافدين فوق الستين بالكويت 2022/2021، هذا وقد أصدرت إدارة الفتوى والتشريع بعدم قانونية قرار الهيئة العامة للقوى العاملة بحظر تجديد إقامة من تجاوز الستين ولا يحمل شهادة جامعية، وذلك لعدم الاختصاص، وتم إيقاف رئيس الهيئة لحين انتهاء التحقيق معه.

موعد فتح تجديد الإقامات لمن هم فوق الستين بالكويت