متي موعد عيد الأضحي المبارك 1440-2019 بمصر و السعودية و دار الإفتاء توضح “لم نعلن الموعد الرسمي للعيد”

ينتظر المسلمين حول العالم يوم عيد الأضحي المبارك 2019،حيث يتميز عيد الأضحي المبارك بإمتلئ الشوارع و البيوت بالفرح و السعادة لقدوم العيد بالإضافة إلى توزيع الأضاحي على الفقراء و صيام يوم عرفة،كما له مكانة خاصة عند المسلمين و قد زادت نسبة البحث في الفترة الحالية عن موعد عيد الأضحي المبارك 1440،و لعل السبب هو الإستعداد لعيد الأضحي من شراء ملابس العيد الجديدة أو شراء أضحية العيد.

موعد عيد الأضحي المتوقع 1440 هجريًا و 2019 ميلاديًا بدولة مصر

وقد أعلنت أنتشرت أخبار عبر مواقع التواصل الإجتماعي عن موعد عيد الأضحي بمصر 2019 حسب التوقعات و حساب الأيام ،و سيكون يوم السبت الموافق 11-8-2019 هو يوم وقفة عرفة،و الذي سيقف فيه المسلمون علي جبل عرفات،و سيكون يوم الأحد الموافق 12-8-2019 أول أيام عيد الأضحي بمصر و ستستمر أجازة عيد الأضحي عشرة أيام بيوم العيد.

موعد عيد الأضحي المبارك 1440 هجريًا بالمملكة العربية السعودية

وقد أعلن المسؤلون بوزارة الخدمة المدنية بأن أول أيام عيد الأضحي بالسعودية سيوافق يوم 5-10-1440 أي سيكون بداية عيد الأضحي من اليوم الخامس و ستكون أجازة عيد الأضحي بالسعودية من اليوم الخامس و حتي اليوم الخامس عشر من شهر ذي الحجة،ويتضح بأن الأجازة ستكون 10 أيام بالمملكة العربية السعودية.

يذكر بأن المملكة العربية السعودية هي المسؤلة عن موعد عيد الأضحي بالدول العربية بعد أن تتحري الهلال و كل ما هو مكتوب عبارة عن توقعات عن يوم العيد بنسبة كبيرة،وذلك حتي تستعد السعودية لموسم الحج القادم و تقوم بالتجهيزات اللازمة لراحة حجاج بيت الله الحرام،و توفير سبل الراحة للحجاج و إن إتضح حدوث خطأ في رؤية الهلال و حساب يوم العيد،فسيتم إعلام جميع الدول العربية.

دار الأفتاء المصرية تحذر “لم نعلن الموعد الرسمي لعيد الأضحي المبارك 1440”

أوضحت دار الإفتاء المصرية بأنها لم تلعن حتي الآن الموعد الرسمي لعيد الأضحي 2019 و قد صرحت بأن تحري الهلال يتم في اليوم التسعة و عشرون من الشهر الهجري،و يتم إخبار الوكالات الصحفية و التلفاز عن موعد عيد الأضحي المبارك،و كل ما هو منشور علي مواقع الإنترنت و وسائل السوشيال ميديا هو مجرد توقع فقط عن يوم العيد و وقفة عرفات.

يذكر بأن مع إقتراب العيد لوحظ ازدياد نسبة البحث عن أفلام عيد الأضحي المبارك 2019 الأكثر بحث و موعيد العرض بالسينما،لذلك يمكنك قراءة المقال لمعرفة المزيد عن أفلام العيد.