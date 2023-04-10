مجلس الوزراء يُحدد موعد إجازة عيد الفطر 2023 في الكويت

بواسطة محمود عطا الله
إجازة عيد الفطر 2023 الكويت إجازة عيد الفطر 2023 الكويت

أعلن مجلس الوزراء، عن إجازة عيد الفطر 2023 في الكويت في كل الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة وكل الجهات الحكومية في الدولة، قرار الحكومة بخصوص تحديد موعد عطلة العيد يأتي مع دخولنا في النصف الثاني من شهر رمضان الفضيل 1444، هذا وقد أدت الحكومة الكويتية الجديدة، برئاسة سمو الشيخ أحمد النواف الصباح، اليمين القانونية، وتولى الوزراء الجدد مهامهم على الفور.

موعد إجازة عيد الفطر 2023 الكويت

قرار مجلس الوزراء حدد موعد بداية إجازة عيد الفطر 2023 في الكويت من يوم الجمعة 21 أبريل 2023، على أن تنتهي العطلة بنهاية يوم الثلاثاء 25 أبريل، على أن يعود الجميع للعمل يوم الأربعاء 26 أبريل 2023 وذلك في كل الوزارات والجهات الحكومية، واعتبر مجلس الوزراء أن أيام العيد الثلاثة عطلة رسمية، ويومي الإثنين والثلاثاء راحة.

هذا وقد أكدت الحسابات الفلكية، ان عدد أيام شهر رمضان لهذا العام ستكون 29 يومًا، وأن آخر أيام الشهر الفضيل هو الخميس 20 أبريل، ليكون أول عيد الفطر فلكيًا 2023 في الكويت هو يوم الجمعة 21 أبريل، وهو أول أيام العطلة الرسمية في الدولة، تلك العطلة التي تستمر حتى يوم الثلاثاء بقرار من مجلس الوزراء.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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