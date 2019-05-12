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محافظ نينوي الجديد.. مجلس المحافظة ينتخبه اليوم الإثنين

كتب محمود عطا الله آخر تحديث

اسم محافظ نينوي الجديد سيتم الإعلان عنه اليوم الإثنين 13 مايو 2019، حيث سيقوم مجلس المحافظة اليوم بعقد جلسة هامة لانتخاب المحافظ الجديد، هذا وقد أعلن رئيس مجلس المحافظة سيدو جتو أن مجلس المحافظة سينتخب محافظ نينوي الجديد اليوم الإثنين، وذلك طبقا للوائح والقوانين، وتحديدا أحكام المادة السابعة من قانون المحافظات، ونظرا لخلو منصب المحافظ ونائبه بعد قرار إقالتهما من مجلس النواب العراقي.

يذكر أن مجلس النواب العراقي كان قد أقال محافظ نينوي السابق نوفل العاكوب ونائبيه، بعد واقعة العبارة، ومن وقتها ومنصب المحافظ والنائبين خالي، هذا وتشهد عمليه انتخاب المحافظ الجديد اهتمام سياسي كبير من كل الأحزاب السياسية لأهمية تلك المحافظة، فتابعونا مع نتيجة جلسة الانتخاب، واسم المحافظ الجديد.

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عن الكاتب

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكل يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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