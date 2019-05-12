محافظ نينوي الجديد.. مجلس المحافظة ينتخبه اليوم الإثنين

اسم محافظ نينوي الجديد سيتم الإعلان عنه اليوم الإثنين 13 مايو 2019، حيث سيقوم مجلس المحافظة اليوم بعقد جلسة هامة لانتخاب المحافظ الجديد، هذا وقد أعلن رئيس مجلس المحافظة سيدو جتو أن مجلس المحافظة سينتخب محافظ نينوي الجديد اليوم الإثنين، وذلك طبقا للوائح والقوانين، وتحديدا أحكام المادة السابعة من قانون المحافظات، ونظرا لخلو منصب المحافظ ونائبه بعد قرار إقالتهما من مجلس النواب العراقي.

يذكر أن مجلس النواب العراقي كان قد أقال محافظ نينوي السابق نوفل العاكوب ونائبيه، بعد واقعة العبارة، ومن وقتها ومنصب المحافظ والنائبين خالي، هذا وتشهد عمليه انتخاب المحافظ الجديد اهتمام سياسي كبير من كل الأحزاب السياسية لأهمية تلك المحافظة، فتابعونا مع نتيجة جلسة الانتخاب، واسم المحافظ الجديد.