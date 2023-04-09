محمد عثمان العيبان وزير التجارة والصناعة الجديد.. تعرف إلى السيرة الذاتية له
أُعلن رسميًا عن أسماء التشكيل الوزاري الجديد بالكويت أبريل 2023 برئاسة سمو الشيخ أحمد النواف الصباح، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للسيد محمد عثمان العيبان وزير التجارة والصناعة الجديد بالكويت، وأهم المعلومات عنه من ويكيبيديا، والمناصب القيادية التي تولاها من قبل.
معلومات عن محمد عثمان العيبان وزير التجارة الجديد
- هو محمد عثمان محمد العيبان يشغل منصب وزير التجارة والصناعة الجديد الحالي في الكويت منذ التاسع من أبريل 2023.
- كان يشغل منصب نائب الرئيس التنفيذي في الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار.
- كما شغل منصب رئيس قطاع الموارد البشرية والإدارية في الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار.
- وزير التجارة والصناعة محمد عثمان العيبان شغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة النخيل للإنتاج الزراعي خلال الفترة من 2020 حتى 2021.