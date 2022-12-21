مدير مستشفى الفروانية.. تعرف إلى السيرة الذاتية للدكتور علي المطيري

بواسطة محمود عطا الله

مدير مستشفى الفروانية الحالي 2023 هو الدكتور على المطيري ومستشفى الفروانية هو واحد من أهم وأكبر الصروح الطبية في دولة الكويت، نُقدم لكم من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للدكتور علي المطيري، وأهم المناصب القيادية التي تولاها من قبل، والشهادات العلمية التي حصل عليها.

معلومات عن مدير مستشفى الفروانية الحالي الدكتور علي المطيري

  • الدكتور علي غازي المطيري هو مدير مستشفى الفروانية الحالي 2023 ويشغل هذا المنصب منذ نوفمبر 2021.
  • شغل من قبل منصب مدير مستشفى الجهراء.
  • شغل منصب نائب مدير مستشفى الرازي.
  • الدكتور علي المطيري مدير مستشفى الفروانية حاصل على درجة الدكتوراه في الصحة العامة والطب الوقائي.
  • ماجستير في الصحة العامة وطب المجتمع.
  • بكالوريوس طب وجراحة.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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