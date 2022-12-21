مدير مستشفى الفروانية.. تعرف إلى السيرة الذاتية للدكتور علي المطيري

مدير مستشفى الفروانية الحالي 2023 هو الدكتور على المطيري ومستشفى الفروانية هو واحد من أهم وأكبر الصروح الطبية في دولة الكويت، نُقدم لكم من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للدكتور علي المطيري، وأهم المناصب القيادية التي تولاها من قبل، والشهادات العلمية التي حصل عليها.

معلومات عن مدير مستشفى الفروانية الحالي الدكتور علي المطيري