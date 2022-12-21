مدير مستشفى الفروانية.. تعرف إلى السيرة الذاتية للدكتور علي المطيري

مدير مستشفى الفروانية الحالي 2023 هو الدكتور على المطيري ومستشفى الفروانية هو واحد من أهم وأكبر الصروح الطبية في دولة الكويت، نُقدم لكم من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للدكتور علي المطيري، وأهم المناصب القيادية التي تولاها من قبل، والشهادات العلمية التي حصل عليها.
معلومات عن مدير مستشفى الفروانية الحالي الدكتور علي المطيري
- الدكتور علي غازي المطيري هو مدير مستشفى الفروانية الحالي 2023 ويشغل هذا المنصب منذ نوفمبر 2021.
- شغل من قبل منصب مدير مستشفى الجهراء.
- شغل منصب نائب مدير مستشفى الرازي.
- الدكتور علي المطيري مدير مستشفى الفروانية حاصل على درجة الدكتوراه في الصحة العامة والطب الوقائي.
- ماجستير في الصحة العامة وطب المجتمع.
- بكالوريوس طب وجراحة.