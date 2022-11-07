مدينة ملاهي «ونترلاند قطر» ترضي أذواق كل الأعمار بأكثر من 50 لعبة متنوعة

قطر هي أرض لأنواع مختلفة من السياحة التي تسترضي إهتمامات شرائح من الناس ويسافرون إليها في الحاضر، وتقع دولة قطر الخليجية في شبه الجزيرة العربية على الساحل الجنوبي الغربي للخليج العربي، وتتميز بمناخ صحراوي إستوائي على مساحة تقدر بـ 11521 كيلو متر، وتنتعش السياحة في هذا البلد بشكل مُطَّرِد فلدى قادته ومسؤوليه إهتمام كبير في جعل قطر أيقونة جذب سياحي عالمي والتي ما فتأت تتطور الأماكن واستغلال الموارد في إعلاء شأن السياحة الثقافية والدينية أو حتى الترفيهية ومن أبرز وجوه هذا التنوع هو تنفيذ مشروع، ونترلاند قطر، الذي أعلن أنه سيتم إفتتاحه قبل مونديال كأس العالم 2022 والذي جاء مع إستمرار تدفق المسافرين للدوحة من كافة أنحاء العالم وسيكون بالتأكيد هذ الحدث مدينة الملاهي وجهة مفضلة للاستمتاع ضمن خيارات القادمين إلى قطر.

ما الذي يميز ونترلاند قطر؟

نجحت دولة قطر بالترويج لـ ونتر وندر لاند خاصةً إنها تتزامن تقريباً مع إنطلاق بطولة كاس العالم، يعول كثيراً على الترفيه القادم من مدينة ملاهي أرض العجائب الشتوية التي تحمل إسم ونترلاند winter wonderland وأعلن عن افتتاح تلك المدينة مطلع شهر نوفمبر الجاري شهر نوفمبر الجاري في مقابل التوقيت الذي يشهد التوافد العالمي من الجمهور الى ارض قطر للاستمتاع بحضور مباريات كاس العالم، والذي لأول مرة يقام في دولة عربية، فإنها وجهة مفضلة، فإذا كنت متوجداً في قطر، او لاتزال تخطط للسفر الى عاصمتها الدوحة، فإليكم تفاصيل ونترلاند الدوحة 2022.

تفاصيل ونترلاند الدوحة قطر

يقع في جزيرة المها، تحديداً في مدينة لوسيل، بالقرب من مجمع لاس فاندوم، حيث منطقة ونتر لاند، وهي مدينة ملاهي تقدم تجربة ممتعة من خلال مناطق العاب متنوعة وبأكثر من 50 لعبة تم تصميمها لجميع الأعمار. وتخصيص أماكن الترفيه والراحة العائلية كالشاليهات العائلية، بالاضافة إلى أندية بحرية أخرى، ومنطقة للحفلات بذوق عصري، والذي تتمدد المنطقة عى مساحة 200 ألف متر مربع،

وتأتي صفقة المشروع نتيجة تعاون بين شركة الديار القطرية وقطر للسياحة ومجموعة اليجانسيا، تم الانتهاء من تدشين مدينة الملاهي ومن المقرر ان تعمل مع بداية بطولة كاس العالم لكرة القدم وعلى مدار السنوات الخمس المقبلة.