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مراكز استخراج شهادة الجنسية بدل فاقد في كل محافظات الكويت

بواسطة محمود عطا الله
مراكز استخراج شهادة الجنسية بدل فاقد مراكز استخراج شهادة الجنسية بدل فاقد

شهادة الجنسية في الكويت هي واحدة من أهم الشهادات التي يجب أن تتواجد دائما مع المواطن الكويتي، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير مراكز استخراج شهادة الجنسية بدل فاقد في الفروانية وحولي والعاصمة والأحمدي والجهراء ومبارك الكبير.
المستندات المطلوبة لاستخراج شهادة الجنسية بدل فاقد
هذا ومع قرب انتخابات مجلس الأمة، يتجه الكثيرين ممن فقدوا شهادات الجنسية الخاصة بهم عن استخراج بدل فاقد لتلك الشهادة الهامة، حيث يتم التصويت في انتخابات مجلس الأمة الكويتي عن طريق شهادة الجنسية.

مراكز استخراج شهادة الجنسية بدل فاقد في الكويت

  • تقدم معاملة استخراج شهادة الجنسية وبدل فاقد أو بدل تالف الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر عبر مقراتها في الدولة، كما يتم الحصول على شهادة الجنسية بدل فاقد من مراكز الهوية الوطنية.
  • يقدم شهادة الجنسية بدل فاقد مركز الشامية بمحافظة العاصمة.
  • مركز خدمة منطقة ضاحية مبارك العبدالله “غرب مشرف” محافظة حولي.
  • مركز خدمة منطقة اشبيلية محافظة الفروانية.
  • مركز خدمة منطقة سعد العبدالله محافظة الجهراء.
  • مركز خدمة منطقة العدان محافظة مبارك الكبير.
  • مركز خدمة جابر العلي محافظة الأحمدي.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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