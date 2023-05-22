مراكز البصمة البيومترية في الكويت وأوقات العمل

نستعرض من خلال هذا التقرير مواقع مراكز أخذ البصمة البيومترية في الكويت العاصمة والفروانية وحولي والجهراء والأحمدي ومبارك الكبير، حيث وفرت وزارة الداخلية حتى الآن 4 مراكز لأخذ البصمة البيومترية على أن يتم زيادة تلك المراكز خلال الفترة القادمة، طبقت الكويت تقنية البصمة البيومترية من 12 مايو 2023 وتهدف إلى تعزيز أمن البلاد بأحدث التقنيات العلمية.

مراكز البصمة البيومترية في الكويت

الأربعة مراكز لأخذ البصمة البيومترية تخدم كل المحافظات حاليًا الكويت العاصمة وحولي والفروانية والجهراء والأحمدي ومبارك الكبير.

يجب حجز موعد قبل الزيارة.

مركز البصمة البيومترية الجهراء: العنوان بصمات الشركات بجوار إدارة مرور محافظة الجهراء.

عنوان البصمة البيومترية العاصمة وحولي: مديرية أمن حولي ضاحية مبارك العبدالله.

مركز أم الهيمان: مركز تبصيم الشركات في علي صباح السالم.

البصمة البيومترية الفروانية: مقابل ستاد جابر.

رابط حجز موعد البصمة البيومترية الكويت

يمكنك حجز موعد للبصمة عبر تطبيق سهل الحكومي الكويتي، كما يمكنك زيارة موقع وزارة الداخلية ومنصة المواعيد، الحجز يكون عبر منصة متى، كما يوفر موقع الداخلية رابط للحجز لمواطني مجلس التعاون الخليجي، رابط حجز موعد البصمة البيومترية الكويت هو:

moi.gov.kw

جميع المراكز تعمل على مدار 24 ساعة ماعدا مركز الفروانية ويعمل من 8 صباحًا حتى 8 مساء.