مراكز رمضانية لإقامة صلاتي التراويح والقيام في الكويت 2023.. الأوقاف تُجهز 16 موقعًا
أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، عن تجهيز 16 مركزًا رمضانيًا، لإقامة صلاتي التراويح والقيام خلال الشهر الفضيل، حيث تم توزيع مواقع تلك المراكز على المحافظات الست، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير أماكن مراكز إقامة صلاتي التراويح والقيام في رمضان بمدينة الكويت وحولي والفروانية والجهراء والأحمدي ومبارك الكبير، هذا وطبقًا للحسابات الفلكية لمركز العجيري، فسوف يكون موعد أول رمضان في الكويت هو يوم الخميس 23 مارس 2023 الجاري.
أماكن المراكز الرمضانية لصلاتي التراويح والقيام بالكويت 2023
- جهزت وزارة الأوقاف مركزين لإقامة صلاتي التراويح والقيام في رمضان بمدينة الكويت 2023، ومركزين في الفروانية، ثلاث مراكز رمضانية في حولي، ثلاثة مراكز في الجهراء، وثلاثة في الأحمدي، ومثلهم في مبارك الكبير، أماكن المراكز الرمضانية هي:
- العاصمة الكويت: مسجد الراشد في العديلية ق4 شارع سلطان الكليب.
- العاصمة الكويت: مسجد سعد بن أبي وقاص في كيفان.
- حولي: مسجد بلال بن رباح الصديق ق1.
- حولي: مسجد المزيني في السالمية بجوار حديقة الشعب.
- حولي: مسجد جابر العلي بمنطقة الوزارات.
- الفروانية: مسجد الزبن في عبدالله المبارك.
- الفروانية: مسجد علي ثنيان الغانم وفوزية الخرافي بالنهضة الصليبخات.
- الجهراء: مسجد عقلة الظفيري بالجهراء ق4.
- الجهراء: مسجد أبو مسلم الخولاني بالصليبية الشعبية.
- الجهراء: مسجد أبوبكر الصديق في سعد العبدالله.
- مبارك الكير: مسجد صالح الكندري في صباح السالم.
- مبارك الكبير: مسجد الزبن بالفنيطيس.
- مبارك الكبير: مسجد عبدالله وعبد الرزاق المزيني أبوفطيرة.
- الأحمدي: مسجد دعيج سلمان الصباح باالصباحية.
- الأحمدي: مسجد الإمام بن تيمية في صباح الأحمد.
- الأحمدي: مسجد سعود الجلال بالعقيلة.