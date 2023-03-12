مراكز رمضانية لإقامة صلاتي التراويح والقيام في الكويت 2023.. الأوقاف تُجهز 16 موقعًا

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، عن تجهيز 16 مركزًا رمضانيًا، لإقامة صلاتي التراويح والقيام خلال الشهر الفضيل، حيث تم توزيع مواقع تلك المراكز على المحافظات الست، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير أماكن مراكز إقامة صلاتي التراويح والقيام في رمضان بمدينة الكويت وحولي والفروانية والجهراء والأحمدي ومبارك الكبير، هذا وطبقًا للحسابات الفلكية لمركز العجيري، فسوف يكون موعد أول رمضان في الكويت هو يوم الخميس 23 مارس 2023 الجاري.

أماكن المراكز الرمضانية لصلاتي التراويح والقيام بالكويت 2023