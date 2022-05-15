مراكز فحص العمالة في الكويت.. تعرف على أوقات عملها وأماكنها وخطوات حجز موعد مُسبق

بواسطة محمود عطا الله
مراكز فحص العمالة الكويت مراكز فحص العمالة الكويت

نشرت وزارة الصحة، بيان رسمي بخصوص مواعيد عمل مراكز فحص العمالة المنزلية وكل العمالة الوافدة إلى دولة الكويت، ونُقدم من خلال هذا التقرير أوقات عمل وأماكن مراكز فحص العمالة الوافدة بالكويت، وخطوات الحجز لموعد مسبق قبل المراجعة، وقد قام الدكتور خالد السعيد وزير الصحة بجولة تفقدية لمركز فحص العمالة بالشويخ للوقوف على جودة سير العمل في المركز، رافقه خلال الجولة وكيل الوزارة مصطفى رضا.

1 مواعيد عمل مراكز فحص العمالة المنزلية الوافدة في الكويت
2 حجز موعد لفحص العمالة المنزلية والوافدة الكويت

مواعيد عمل مراكز فحص العمالة المنزلية الوافدة في الكويت

  • أوقات عمل مراكز فحص العمالة بالكويت من الأحد إلى الخميس من الساعة 7.30 صباحًا حتى الساعة 1 ظهرًا لفحص العمالة المنزلية بحضور الكفيل، ومن الساعة 1 ظهرًا حتى الساعة 7 مساء لبقية العمالة الوافدة.
  • تعمل المراكز يوم السبت فترة صباحية فقط لفحص العمالة المنزلية بحضور الكفيل من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 3 عصرًا.
  • أماكن فحص العمالة المنزلية والوافدة الكويت 2022: مركز الشويخ، مركز صبحان، مركز الجهراء، مركز ضاحية علي صباح السالم.

حجز موعد لفحص العمالة المنزلية والوافدة الكويت

أكدت وزارة الصحة الكويتية، إنه يجب حجز موعد مُسبق قبل مراجعة أي من مراكز الفحص بالشويخ والجهراء وصبحان وضاحية علي صباح السالم، ويحقق نظام الحجز مردود جيد من حيث تنظيم العمل ومنع أي تزاحم، رابط حجز موعد فحص العمالة الكويت هو:
منصة متى
يجب تقديم باركود الحجز لموظف الاستقبال قبل الدخول للمركز الصحي.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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