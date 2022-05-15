مراكز فحص العمالة في الكويت.. تعرف على أوقات عملها وأماكنها وخطوات حجز موعد مُسبق

نشرت وزارة الصحة، بيان رسمي بخصوص مواعيد عمل مراكز فحص العمالة المنزلية وكل العمالة الوافدة إلى دولة الكويت، ونُقدم من خلال هذا التقرير أوقات عمل وأماكن مراكز فحص العمالة الوافدة بالكويت، وخطوات الحجز لموعد مسبق قبل المراجعة، وقد قام الدكتور خالد السعيد وزير الصحة بجولة تفقدية لمركز فحص العمالة بالشويخ للوقوف على جودة سير العمل في المركز، رافقه خلال الجولة وكيل الوزارة مصطفى رضا.

مواعيد عمل مراكز فحص العمالة المنزلية الوافدة في الكويت

أوقات عمل مراكز فحص العمالة بالكويت من الأحد إلى الخميس من الساعة 7.30 صباحًا حتى الساعة 1 ظهرًا لفحص العمالة المنزلية بحضور الكفيل، ومن الساعة 1 ظهرًا حتى الساعة 7 مساء لبقية العمالة الوافدة.

من الساعة 7.30 صباحًا حتى الساعة 1 ظهرًا لفحص العمالة المنزلية بحضور الكفيل، ومن الساعة 1 ظهرًا حتى الساعة 7 مساء لبقية العمالة الوافدة. تعمل المراكز يوم السبت فترة صباحية فقط لفحص العمالة المنزلية بحضور الكفيل من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 3 عصرًا.

فترة صباحية فقط لفحص العمالة المنزلية بحضور الكفيل من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 3 عصرًا. أماكن فحص العمالة المنزلية والوافدة الكويت 2022: مركز الشويخ، مركز صبحان، مركز الجهراء، مركز ضاحية علي صباح السالم.

حجز موعد لفحص العمالة المنزلية والوافدة الكويت

أكدت وزارة الصحة الكويتية، إنه يجب حجز موعد مُسبق قبل مراجعة أي من مراكز الفحص بالشويخ والجهراء وصبحان وضاحية علي صباح السالم، ويحقق نظام الحجز مردود جيد من حيث تنظيم العمل ومنع أي تزاحم، رابط حجز موعد فحص العمالة الكويت هو:

منصة متى

يجب تقديم باركود الحجز لموظف الاستقبال قبل الدخول للمركز الصحي.