مرسوم سلطاني جديد يُحدد أيام الإجازات الرسمية في عُمان

صدر اليوم الإثنين 20 أبريل 2020 مرسوم سلطاني من السلطان هيثم بن طارق، حيث حدد المرسوم الجديد مواعيد أيام الإجازات الرسمية في سلطنة عمان، وجاء المرسوم السلطاني بتحديد مواعيد الإجازات الرسمية في سلطنة عمان لوحدات الجهاز الإداري للدولة وكل القطاع العام والقطاع الخاص وغيرها من الأشخاص الاعتبارية الأخرى، وجاء المرسوم الجديد اليوم، بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، والمرسوم السلطاني رقم 96/76.

أيام الإجازات الرسمية في سلطنة عُمان

المرسوم السلطاني الجديد اليوم، جاء من فقرتين أولا وثانيًا، الفقرة الأولى تحدد مواعيد الإجازات الرسمية في سلطنة عُمان والتي تخص المناسبات الإسلامية، وإجازة العيد الوطني المجيد، بينما الفقرة الثانية تُحدد مواعيد إجازات عيد الفطر والعيد الأضحى في السلطنة، كما حدد المرسوم، وضع الإجازة إذا تصادفت مع إجازة نهاية الأسبوع.

مواعيد الإجازات الرسمية في سلطنة عُمان للقطاعين العام والخاص

بخصوص موعد اجازة العيد الوطني المجيد فقد حددها المرسوم يومي 18 و 19 نوفمبر، وإذا تصادف يوم أو يومين من إجازة العيد الوطني مع أي من الإجازات الرسمية يتم التعويض عن ذلك بيوم واحد، موعد إجازة عيد الفطر المبارك بسلطنة عُمان من يوم 29 رمضان حتى 3 شوال، موعد إجازة عيد الأضحى في سلطنة عُمان من 9 ذي الحجة حتى 12 ذي الحجة، وإذا صادف أول أيام أحد العيدين يوم جمعة يتم التعويض عنه.