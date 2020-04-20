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مرسوم سلطاني جديد يُحدد أيام الإجازات الرسمية في عُمان

بواسطة محمود عطا الله
مواعيد الإجازات الرسمية في سلطنة عُمان طبقًا للمرسوم الجديد مواعيد الإجازات الرسمية في سلطنة عُمان طبقًا للمرسوم الجديد

صدر اليوم الإثنين 20 أبريل 2020 مرسوم سلطاني من السلطان هيثم بن طارق، حيث حدد المرسوم الجديد مواعيد أيام الإجازات الرسمية في سلطنة عمان، وجاء المرسوم السلطاني بتحديد مواعيد الإجازات الرسمية في سلطنة عمان لوحدات الجهاز الإداري للدولة وكل القطاع العام والقطاع الخاص وغيرها من الأشخاص الاعتبارية الأخرى، وجاء المرسوم الجديد اليوم، بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، والمرسوم السلطاني رقم 96/76.

أيام الإجازات الرسمية في سلطنة عُمان

المرسوم السلطاني الجديد اليوم، جاء من فقرتين أولا وثانيًا، الفقرة الأولى تحدد مواعيد الإجازات الرسمية في سلطنة عُمان والتي تخص المناسبات الإسلامية، وإجازة العيد الوطني المجيد، بينما الفقرة الثانية تُحدد مواعيد إجازات عيد الفطر والعيد الأضحى في السلطنة، كما حدد المرسوم، وضع الإجازة إذا تصادفت مع إجازة نهاية الأسبوع.

مواعيد الإجازات الرسمية في سلطنة عُمان للقطاعين العام والخاص

بخصوص موعد اجازة العيد الوطني المجيد فقد حددها المرسوم يومي 18 و 19 نوفمبر، وإذا تصادف يوم أو يومين من إجازة العيد الوطني مع أي من الإجازات الرسمية يتم التعويض عن ذلك بيوم واحد، موعد إجازة عيد الفطر المبارك بسلطنة عُمان من يوم 29 رمضان حتى 3 شوال، موعد إجازة عيد الأضحى في سلطنة عُمان من 9 ذي الحجة حتى 12 ذي الحجة، وإذا صادف أول أيام أحد العيدين يوم جمعة يتم التعويض عنه.

مواعيد الإجازات الرسمية في سلطنة عُمان
الإجازة الموعد
رأس السنة الهجرية غرة محرم
المولد النبوي الشريف 12 ربيع الأول
الإسراء والمعراج 27 رجب
العيد الوطني المجيد 18 و 19 نوفمبر
إجازة عيد الفطر 29 رمضان حتى 23 شوال
إجازة عيد الأضحى من 9 ذي الحجة حتى 12 ذي الحجة
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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