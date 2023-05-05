مرشحين الدائرة الأولى 2023 في انتخابات مجلس الأمة “مُحدث”

بدأت إدارة شؤون الانتخابات بالكويت في تلقي أوراق المرشحين الراغبين في خوض انتخابات أمة 2023 في كل الدوائر الخمس، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير أسماء مرشحين الدائرة الأولى في انتخابات مجلس الأمة 2023، حيث يبلغ عدد المقاعد البرلمانية عن تلك الدائرة 10 مقاعد، ومن المرتقب أن تشهد الانتخابات فيها منافسة قوية.

الدائرة الأولى في انتخابات مجلس الأمة 2023

تعتبر الدائرة الأولى في انتخابات مجلس الأمة 2023 رابع أكبر الدوائر الانتخابية في الكويت من حيث أعداد الناخبين، حيث يبلغ عدد الناخبين في الدائرة الأولى 100110 ناخب وناخبة، يبلغ عدد الناخبين الذكور 48580 ناخبًا، عدد الناخبات الإناث 51525 ناخبة، تبلغ عدد المناطق في تلك الدائرة 20 منطقة، ومن أكبر مناطقها الرميثية ومشرف وبيان وسلوى والدعية والشعب والدسمة والشرق والسالمية.

مرشحين الدائرة الأولى انتخابات مجلس الأمة 2023:

مرشحي اليوم الأول:

– أحمد حاجي لاري.

– أسامة عيسى الشاهين.

– حسين إبراهيم بو عباس.

– تابعونا مع باقي الأسماء.