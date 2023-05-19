مرشحين الدائرة الأولى 2023 في انتخابات مجلس الأمة بالكويت

نستعرض من خلال هذا التقرير أسماء مرشحي الدائرة الأولى في انتخابات مجلس المة الكويتي 2023 تلك الدائرة التي تعتبر رابع أكبر الدوائر الانتخابية بالكويت من حيث أعداد الناخبين، هذا وسوق تُجرى انتخابات مجلس الأمة الكويتي بالدوائر الخمس يوم السادس من شهر يونيو 2023، لاختيار 50 نائبًا عن الشعب بواقع 10 نواب عن كل دائرة.

الدائرة الأولى 2023 في انتخابات مجلس الأمة

بلغ عدد أسماء المرشحين في الدائرة الأولى 2023 بانتخابات مجلس الأمة الكويتي 36 مرشحًا ومرشحة، عدد المرشحين الذكور 33 والإناث 3، يبلغ عدد الناخبين في الدائرة الأولى 100 ألف ناخب وناخبة، يبلغ عدد المناطق في تلك الدائرة 20 منطقة.

مرشحين الدائرة الأولى 2023 انتخابات مجلس الأمة:

أسماء المرشحين بحسب أسبقية التقديم هي: أحمد حاجي لاري، أسامة عيسى الشاهين، حسين إبراهيم بو عباس، جمال سليمان القناعي، حسين ناصر الحريتي، صالح أحمد عاشور، علي حسن جعفر، علي حسين محمد، حمد محمد المدلج، داود سليمان معرفي، علي عبد الرحمن الكندري، علي فلاح الصابري، محمد عباس حياة، خالد مرزوق العميره، عادل جاسم الدمخي، فاخر علي حيدر، فاضل عبد الكريم الأطرم، مخلد راشد العازمي، عيسى أحمد الكندري، محمد مبارك العازمي، عبد الصمد مصطفى سيد زاهد، علي عبد الرسول القطان، أسامة الزيد، حسن جوهر، عبدالله جاسم المضف، محمد مروي الهدية، باسل حسين البحراني، أيمن إبرهيم الأشوك، عزيزه إسماعيل البناي، عيسى حجي موسى، ميثم عبدالله عوض، وليد احمد القبندي، يوسف هاشم أشكناني، سارة حسين الدابي، صالح محمد العنزي، عنود خالد العنزي.