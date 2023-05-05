مرشحين الدائرة الثالثة 2023 في انتخابات مجلس الأمة الكويتي

نستعرض من خلال هذا التقرير أسماء المرشحين في الدائرة الثالثة لانتخابات مجلس الأمة 2023 وذلك مع فتح باب الترشح لتلك الانتخابات، سوف نتابع يوميًا أسماء المتقدمين للترشح، حيث تستقبل إدارة شؤون الانتخابات بالشويخ أوراق المرشحين من يوم الجمعة الموافق 5 مايو 2023 ولمدة عشرة أيام، على أن تُقام الانتخابات يوم السادس من مايو 2023.

الدائرة الثالثة في انتخابات مجلس الأمة 2023

تعتبر الدائرة الثالثة 2023 في انتخابات مجلس الأمة ثالث الدوائر الانتخابية من حيث عدد الناخبين المسجلين في قاعدة البيانات، بلغ إجمالي عدد الناخبين في الدائرة الثالثة 2023 بالكويت 138164 ناخب وناخبة، عدد الناخبين الذكور 66400 ناخبًا، عدد الناخبين الإناث 71820، عدد المناطق في الدائرة الثالثة 15 منطقة سكنية.

مرشحين الدائرة الثالثة 2023:

مرشحي اليوم الأول:

– سعدون حماد العتيبي.

– إبراهيم محمد دشتي.

– فارس سعد العتيبي.

– محمود خميس الفيلكاوي.

– هاني حسن حسين.

– تابعونا مع باقي الأسماء.