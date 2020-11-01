مرشحين الدائرة الثانية انتخابات مجلس الأمة 2020 بالأسماء

ننشر أسماء المرشحين في الدائرة الثانية لانتخابات مجلس الأمة 2020 بالكويت والتي سوف تُقام رسميًا يوم السبت الموافق 5 ديسمبر 2020 من الثامنة صباحُا حتى الثامنة مساء، وقد فتحت اللجنة المشرفة على انتخابات الكويت 2020 باب تلقي طلبات المرشحين في الدائرة الثانية وكل دوائر الكويت يوم 26 أكتوبر، ويستمر تقديم طلبات الترشح حتى نهاية دوام يوم الرابع من نوفمبر.

أسماء المرشحين الفائزين في الدائرة الثانية لانتخابات مجلس الأمة السابقة 2016

تعتبر الدائرة الثانية واحدة من أهم دوائر الكويت الانتخابية، تضم تلك الدائرة ما يقرب 65 ألف ناخب وناخبة مسجلين في قاعدة بيانات الناخبين، دائمًا ما تشهد تلك الدائرة منافسة كبيرة بين المرشحين على المقاعد العشرة المخصصين لها في مجلس الأمة، أسماء المرشحين الفائزين في الدائرة انتخابات مجلس الأمة السابقة 2016:

1- مرزوق الغانم.

2- رياض العدساني.

3- خليل الصالح.

4- جمعان الحربش.

5- حمد الهرشاني.

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6- محمد المطير.

7- خلف الدميثير.

8- راكان النصف.

9- عودة الرويعي.

10- عمر الطبطبائي.

أسماء مرشحي بنو غانم الدائرة الثانية انتخابات أمة 2020

قبيلة بنو غانم تعتبر كتلة كبيرة ومؤثرة في الدائرة الثانية بالكويت، وتتنافس بقوة على مقاعد البرلمان، حيث تنظم القبيلة صفوفه للفوز بمقعد في الدائرة الثانية، حيث زكت القبيلة لخوض الانتخابات حامد البذالي، وسوف يخوض الانتخابات النائب عودة الرويعي، أسماء مرشحي بنو غانم في انتخابات مجلس الأمة 2020:

– حامد البذالي.

– عودة الرويعي.

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مرشحي قبيلة عنزة في الثانية:

– خلف دميثير.

– خالد عايد.

أسماء المرشحين الدائرة الثانية انتخابات مجلس الأمة 2020