مرشحين الدائرة الخامسة في انتخابات مجلس الأمة 2023 “تحديث مستمر”

أكدت عدة مصادر أنه سوف يتم الكشف عن الجدول الزمني لانتخابات الكويت خلال الفترة القليلة القادمة وذلك بعد صدور مرسوم حل مجلس الأمة السابق رسميًا، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير أسماء مرشحين الدائرة الخامسة في انتخابات مجلس الأمة 2023 من المستقلين ومرشحي العوازم ومطير والعجمان وبني هاجر والدواسر وعتيبة وعنزة وباقي القبائل، هذا وتعتبر الدائرة 5 أكبر الدوائر الانتخابية في الكويت من حيث أعداد الناخبين.

مرشحين الدائرة الخامسة انتخابات مجلس الأمة 2023

القائمة التي نعرضها لأسماء مرشحين الدائرة الخامسة في انتخابات مجلس الأمة 2023 هي قائمة أولية بناء على إعلان هؤلاء المرشحين نيتهم في الترشح، وسوف نتابع معكم تطورات تلك القائمة باستمرار أثناء فتح باب الترشح، مرشحي الدائرة الخامسة:

– أحمد مطيع العازمي.

– أحمد محمد العتيبي.-

– فارس العتيبي

– خالد مونس العتيبي.

– مرزوق الحبيني.

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– سعود العصفور..

– جابر المحيلبي.

– حمدان العازمي.

– ماجد مساعد المطيري.

– خالد سريع الهاجري.

– محمد ناصر المحجان.

– تابعونا مع باقي الأسماء.