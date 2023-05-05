مرشحين الدائرة الخامسة 2023 في انتخابات مجلس الأمة.. تعرف على الأسماء “مُحدث”

بواسطة محمود عطا الله
أسماء مرشحين الدائرة الخامسة أسماء مرشحين الدائرة الخامسة انتخابات أمة 2023

نستعرض من خلال هذا التقرير أسماء مرشحين الدائرة الخامسة في انتخابات مجلس الأمة الكويتي 2023، حيث نتابع معكم كل أسماء المرشحين الجديدة يوميًا في كل أيام التقديم للترشح، يذكر أن إدارة شؤون الانتخابات قد فتحت أبوابها لاستقبال السادة المرشحين من يوم الجمعة 5 مايو ولمدة 10 أيام، يذكر أن الانتخابات سوف تُقام يوم السادس من يونيو 2023.

الدائرة الخامسة 2023 انتخابات مجلس الأمة

تعتبر الدائرة الخامسة 2023 في انتخابات مجلس الأمة هي أكبر دائرة انتخابية في الكويت من حيث تعداد الناخبين، حيث يبلغ إجمالي عدد الناخبين في الدائرة الخامسة 256213 ناخبًا وناخبة، عدد الناخبين الذكور 127000 ناخبًا، عدد الناخبات الإناث 130100 ناخبة، عدد المناطق في تلك الدائرة 33 منطقة سكنية.

مرشحين الدائرة الخامسة 2023:
مرشحي اليوم الأول:
– خالد راشد الصدى.
– خالد محمد العتيبي.
– سعد عبدالله الكندري.
– صالح فالح العازمي.
– عبدالله إبراهيم التميمي.
– فيصل محمد الكندري.
– مرزوق فالح العازمي.
– تابعونا مع باقي الأسماء.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

قد يعجبك ايضا
أخبار العالم

مناطق الدائرة الخامسة 2023 في انتخابات مجلس الأمة الكويتي

أخبار العالم

مرشحين الدائرة الرابعة 2023 في انتخابات مجلس الأمة “تحديث مستمر”