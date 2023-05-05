مرشحين الدائرة الخامسة 2023 في انتخابات مجلس الأمة.. تعرف على الأسماء “مُحدث”

نستعرض من خلال هذا التقرير أسماء مرشحين الدائرة الخامسة في انتخابات مجلس الأمة الكويتي 2023، حيث نتابع معكم كل أسماء المرشحين الجديدة يوميًا في كل أيام التقديم للترشح، يذكر أن إدارة شؤون الانتخابات قد فتحت أبوابها لاستقبال السادة المرشحين من يوم الجمعة 5 مايو ولمدة 10 أيام، يذكر أن الانتخابات سوف تُقام يوم السادس من يونيو 2023.

الدائرة الخامسة 2023 انتخابات مجلس الأمة

تعتبر الدائرة الخامسة 2023 في انتخابات مجلس الأمة هي أكبر دائرة انتخابية في الكويت من حيث تعداد الناخبين، حيث يبلغ إجمالي عدد الناخبين في الدائرة الخامسة 256213 ناخبًا وناخبة، عدد الناخبين الذكور 127000 ناخبًا، عدد الناخبات الإناث 130100 ناخبة، عدد المناطق في تلك الدائرة 33 منطقة سكنية.

مرشحين الدائرة الخامسة 2023:

مرشحي اليوم الأول:

– خالد راشد الصدى.

– خالد محمد العتيبي.

– سعد عبدالله الكندري.

– صالح فالح العازمي.

– عبدالله إبراهيم التميمي.

– فيصل محمد الكندري.

– مرزوق فالح العازمي.

– تابعونا مع باقي الأسماء.