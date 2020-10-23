مرشحين الدائرة الرابعة انتخابات مجلس الأمة 2020 (قائمة أسماء غير نهائية)

تستقبل بعد ساعات اللجنة الوطنية المشرفة على انتخابات الكويت 2020 أوراق المرشحين، وذلك بداية من يوم 26 أكتوبر الجاري ولمدة عشرة أيام، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير أسماء مرشحين الدائرة الرابعة انتخابات مجلس الأمة 2020، تلك الدائرة التي تعتبر أكبر دائرة انتخابية في دولة الكويت، ودائمًا ما تشهد منافسة بين مرشحي القبائل ومرشحي الحضر، مرشحين الدائرة الرابعة في الكويت يتنافسون على الفوز بعشرة مقاعد برلمانية.

الدائرة الرابعة انتخابات مجلس الأمة 2020

عدد الناخبين في الدائرة الرابعة في الكويت يتجاوز 150 ألف ناخب وناخب، مرشحين الدائرة الرابعة في انتخابات مجلس الأمة 2020 من القبائل والحضر، حيث توجد قبائل كبيرة في تلك الدائرة وهي: قبيلة مطير، الرشايدة، عنزة، شمر، الظفير، العثمان وبني غانم، مناطق الدائرة الرابعة هي: الفروانية، الفردوس، الجهراء، العمرية، الرابية، الرقعي، الأندلس، جليب الشيوخ، ضاحية صباح الناصر، الشدادية، صيهد العوازم، الرحاب، العضيلية، العارضية، إشبيلية، ضاحية عبدالله المبارك، الصليبية، مدينة سعد العبدالله.

أسماء مرشحين الدائرة الرابعة انتخابات مجلس الأمة 2020