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مرشحين الدائرة الرابعة انتخابات مجلس الأمة 2020 (قائمة أسماء غير نهائية)

بواسطة محمود عطا الله
اسماء مرشحين الدائرة الرابعة انتخابات مجلس الأمة اسماء مرشحين الدائرة الرابعة انتخابات مجلس الأمة

تستقبل بعد ساعات اللجنة الوطنية المشرفة على انتخابات الكويت 2020 أوراق المرشحين، وذلك بداية من يوم 26 أكتوبر الجاري ولمدة عشرة أيام، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير أسماء مرشحين الدائرة الرابعة انتخابات مجلس الأمة 2020، تلك الدائرة التي تعتبر أكبر دائرة انتخابية في دولة الكويت، ودائمًا ما تشهد منافسة بين مرشحي القبائل ومرشحي الحضر، مرشحين الدائرة الرابعة في الكويت يتنافسون على الفوز بعشرة مقاعد برلمانية.

1 الدائرة الرابعة انتخابات مجلس الأمة 2020
2 أسماء مرشحين الدائرة الرابعة انتخابات مجلس الأمة 2020

الدائرة الرابعة انتخابات مجلس الأمة 2020

عدد الناخبين في الدائرة الرابعة في الكويت يتجاوز 150 ألف ناخب وناخب، مرشحين الدائرة الرابعة في انتخابات مجلس الأمة 2020 من القبائل والحضر، حيث توجد قبائل كبيرة في تلك الدائرة وهي: قبيلة مطير، الرشايدة، عنزة، شمر، الظفير، العثمان وبني غانم، مناطق الدائرة الرابعة هي: الفروانية، الفردوس، الجهراء، العمرية، الرابية، الرقعي، الأندلس، جليب الشيوخ، ضاحية صباح الناصر، الشدادية، صيهد العوازم، الرحاب، العضيلية، العارضية، إشبيلية، ضاحية عبدالله المبارك، الصليبية، مدينة سعد العبدالله.

أسماء مرشحين الدائرة الرابعة انتخابات مجلس الأمة 2020

  • مساعد المطيري.
  • فرز الديحاني.
  • جسار الجسار.
  • دويم المويزري.
  • محمد عبيد الراجحي.
  • شعيب المويزري.
  • علي الدقباسي.
  • عبدالله فهاد.
  • عسكر العنزي.
  • سلطان اللغيصم.
  • مبارك الحجرف.
  • يوسف محمد البذالي.
  • محمد هايف.
  • فايز الجمهور.
  • مرزوق الخليفة الشمري.
  • ثامر السويط.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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