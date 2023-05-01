مرشحين الدائرة الرابعة في انتخابات مجلس الأمة 2023 “تحديث مستمر”

بعد صدور مرسوم حل مجلس الأمة في الأول من مايو 2023 بدأ المرشحون المحتملون في إعلان نيتهم الترشح في انتخابات مجلس الأمة القادمة، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير أسماء مرشحين الدائرة الرابعة لانتخابات مجلس المة 2023 سواء مستقلون أو مرشحين مطير والرشايدة ومرشحي قبيلة عنزة وشمر والظفير والعجمان وبني غانم والعوازم، هذا ومن المرتقب أن تشهد الانتخابات القادمة في الكويت منافسة قوية بين المرشحين في كل الدوائر.

مرشحين الدائرة الرابعة في انتخابات مجلس الأمة 2023

أسماء مرشحين الدائرة الرابعة في انتخابات مجلس الأمة 2023 ستكون متابعة لكل من يُعلن نيته الترشح، حيث لم تُعلن اللجنة المنظمة حتى الآن عن الجدول الزمني للانتخابات، تعتبر الدائرة الرابعة من اكبر الدوائر، ودائمًا ما تشهد منافسة كبيرة، أسماء من أعلن عن نيته الترشح حتى الآن هم:

– سعود سعد بوصليب المطيري.

– د. عبيد الوسمي.

– أحمد هديان العنزي.

– محمد الرقيب.

– عبدالله الشاطري.

– ماجد موسى.

– مساعد العارضي.

– فايز الجمهور.

– محمد هايف.

– مبارك صالح النجادة.

– عسكر عويد العنزي.

– نواف ضحوي المطيري.

– عبدالله فهاد العنزي.

– متعب عايد الرثعان العنزي.

– د. فواز الجدعي.

– المحامي نواف ساري.

– د. مشاري المطيري.

– نايف السور.

– د. بدر الشلال.

– د. أحمد ماجد الرفاع.

– تابعونا مع باقي الأسماء.