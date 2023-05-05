مرشحين الدائرة الرابعة 2023 في انتخابات مجلس الأمة “تحديث مستمر”

بواسطة محمود عطا الله
مرشحين الدائرة الرابعة 2023 مرشحين الدائرة الرابعة 2023

يبلغ عدد مناطق الدائرة الرابعة في انتخابات مجلس الأمة الكويتي 2023 عدد 21 منطقة سكنية، وتلك الدائرة واحدة من الدوائر الهامة في الانتخابات، هذا ونُقدم لكم من خلال هذا التقرير أسماء مرشحين الدائرة الرابعة 2023 في انتخابات مجلس الأمة القادمة، هذا وتم تحديد موعد انتخابات الكويت لتقام يوم السادس من شهر يونيو 2023 في كل الدوائر الخمس لاختيار 50 نائبًا عن الأمة الكويتية.

الدائرة الرابعة 2023 انتخابات مجلس الأمة

الدائرة الرابعة في انتخابات أمة 2023 هي ثاني أكبر الدوائر الانتخابية من حيث عدد الناخبين بعد الدائرة الخامسة، يبلغ إجمالي عدد الناخبين المسجلين في قاعدة بيانات الناخبين عن الدائرة الرابعة  208671 ناخب وناخبة، عدد الناخبين من الذكور 100330 ناخبًا، عدد الناخبات الإناث 108035 ناخبة، من المرتقب أن تشهد الانتخابات في تلك الدائرة منافسة قوية.

أسماء مرشحين الدائرة الرابعة 2023:
مرشحي اليوم الأول:
– بدر لافي المطيري.
– بدر ناصر المجاوب.
– بكر بادي الرشيدي.
– خليفة محمد الخليفة.
– صلال محمد الحربي.
– علي جابر الضفيري.
– فواز متعب الديحاني.
– تابعونا مع باقي الأسماء.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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