مرشحين المجلس البلدي قطر 2023 الدائرة 25 “الخور”

أعلنت وزارة الداخلية القطرية، عن أسماء مرشحي انتخابات المجلس البلدي 2023، والكشوف النهائية للمرشحين في كل الدوائر، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير أسماء مرشحي مدينة الخور للمجلس البلدي 2023، وهي الدائرة رقم 25 في تلك الانتخابات.

انتخابات المجلس البلدي قطر 2023 الخور

بلغ عدد المرشحين في الخور (دائرة 25) في انتخابات المجلس البلدي قطر 2023 عدد خمسة مرشحين، يفوز مرشح واحد فقط منهم بعضوية المجلس البلدي، يذكر أن عدد الدوائر الانتخابية في المجلس البلدي القطري 29 دائرة، وعدد مقاعد المجلس 29، أي يمثل كل دائرة عضو واحد، تُقام الانتخابات يوم 22 يونيو 2023.

أسماء مرشحين انتخابات المجلس البلدي قطر 2023 الخور الدائرة 25:

– خليفة علي صالح علي المهندي.

– سلطان علي سلطان المطاوعة الكواري.

– عبدالله ابراهيم أحمد الابراهيم المهندي.

– عبدالله مقلد علي إبراهيم المريخي.

– علي يوسف إبراهيم ناصر الفضالة.