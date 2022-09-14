مرشحي الدائرة الثانية لانتخابات مجلس الأمة 2022 في الكويت.. تعرف على قائمة الأسماء

بواسطة محمود عطا الله
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نستعرض من خلال هذا التقرير أسماء مرشحي في الدائرة الثانية لانتخابات مجلس الأمة 2022 بالكويت وهي الدائرة التي ستشهد منافسة قوية، ولم يترشح رئيس مجلس الأمة السيد مرزوق الغانم لانتخابات الدورة الحالية، هذا ونُقدم لكم أسماء المرشحين في مناطق الدائرة الثانية ضاحية عبدالله السالم وجابر الأحمد والشامية والمنصورية والشويخ والقبلة والقادسية والدوحة وغرناطة والقيروان والفحياء والصليبخات وشمال غرب الصليبخات والشويخ الصناعية والنزهة والنهضة والمنطقة الصحية.

مرشحي الدائرة الثانية لانتخابات مجلس الأمة 2022 الكويت

كما تم الكشف رسميًا، يبلغ عدد المرشحين في الدائرة الثانية لانتخابات مجلس الأمة 2022 الكويت 65 مرشحًا ومرشحة، عدد الناخبين في تلك الدائرة 2 يقترب من 100 ألف ناخب وناخبة، يفوز في تلك الدائرة 10 مرشحين، يذكر أن الكويت تُقسم انتخابيًا إلى خمس دوائر، يفوز في كل دائرة 10 نواب، كامل أعضاء مجلس الأمة هو 50 نائبًا.

موعد انتخابات الكويت المرتقبة سوف يكون يوم الخميس 29 سبتمبر 2022، وسوف يكون يوم الانتخابات عطلة رسمية في كل الجهات الحكومية لتشجيع المواطنين على المشاركة في الانتخابات، من ضمن أسماء مرشحي الدائرة الثانية لانتخابات مجلس الأمة أعضاء في المجلس السابق، ونواب سابقين في المجالس السابقة، إلى جانب وجود وجوه جديدة سوف تنافس لدخول المجلس.

أسماء مرشحي الدائرة الثانية لانتخابات مجلس الأمة 2022
إبراهيم الكندري شعيب شعبان مبارك العازمي فايز الرديني
علي الدقباسي حمد المطر حسين العبد المحسن عادل اليحيى
أماني آشكناني صلاح الفضلي ناصر العبيدي محمد العوضي
فلاح الهاجري فاطمة غلوم عبد الرحمن الجيران بدر الملا
نواف العازمي أحمد العلي فهد العنزي عالية الخالد
فهد المسعود بدر الحميدي عبدالله الحريجي عبدالله المطيرات
نواف الدوسري جابر المجدي مثنى البذالي عبد الرحمن الشمري
عبدالله السعدي ثامر العنزي عبدالله العنزي وداد حبيب
حامد محري محمد خريبط فهد الكندري مسفر مانع
عبد الوهاب العيسى خالد عاشور خليل الصالح حصة المليفي
عبد العزيز البذالي راشد العازمي عمر العنزي فهد السعدي
صقر العنتري خالد عايد محمد المطير سالم الشريع
فلاح المطيري محمد العازمي عبد اللطيف الخريجي خلود الشمري
خالد البذالي سعد الفجي فهد أبو شيبه عبدالله الأنبعي
علوي الضفيري بدر نشمي دعيج عبد اللطيف حمد الهرشاني
عبدالله العرادة أحمد الحمد حسن العازمي محمد المطيري
مدغش الهاجري أمل الحربي
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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