مرشحي الدائرة الثانية لانتخابات مجلس الأمة 2022 في الكويت.. تعرف على قائمة الأسماء

نستعرض من خلال هذا التقرير أسماء مرشحي في الدائرة الثانية لانتخابات مجلس الأمة 2022 بالكويت وهي الدائرة التي ستشهد منافسة قوية، ولم يترشح رئيس مجلس الأمة السيد مرزوق الغانم لانتخابات الدورة الحالية، هذا ونُقدم لكم أسماء المرشحين في مناطق الدائرة الثانية ضاحية عبدالله السالم وجابر الأحمد والشامية والمنصورية والشويخ والقبلة والقادسية والدوحة وغرناطة والقيروان والفحياء والصليبخات وشمال غرب الصليبخات والشويخ الصناعية والنزهة والنهضة والمنطقة الصحية.

مرشحي الدائرة الثانية لانتخابات مجلس الأمة 2022 الكويت

كما تم الكشف رسميًا، يبلغ عدد المرشحين في الدائرة الثانية لانتخابات مجلس الأمة 2022 الكويت 65 مرشحًا ومرشحة، عدد الناخبين في تلك الدائرة 2 يقترب من 100 ألف ناخب وناخبة، يفوز في تلك الدائرة 10 مرشحين، يذكر أن الكويت تُقسم انتخابيًا إلى خمس دوائر، يفوز في كل دائرة 10 نواب، كامل أعضاء مجلس الأمة هو 50 نائبًا.

موعد انتخابات الكويت المرتقبة سوف يكون يوم الخميس 29 سبتمبر 2022، وسوف يكون يوم الانتخابات عطلة رسمية في كل الجهات الحكومية لتشجيع المواطنين على المشاركة في الانتخابات، من ضمن أسماء مرشحي الدائرة الثانية لانتخابات مجلس الأمة أعضاء في المجلس السابق، ونواب سابقين في المجالس السابقة، إلى جانب وجود وجوه جديدة سوف تنافس لدخول المجلس.