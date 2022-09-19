مرشحي الدائرة الخامسة لانتخابات مجلس الأمة 2022 الكويت.. منافسة قوية على المقاعد العشرة
تعتبر الدائرة الخامسة في انتخابات مجلس الأمة واحدة من أقوى الدوائر من حيث المنافسة بين المرشحين، والدائرة 5 هي الدائرة الأكبر من حيث عدد الناخبين، حيث يتجاوز عدد الناخبين في تلك الدائرة ربع مليون ناخب وناخبة، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير أسماء مرشحي الدائرة الخامسة لانتخابات مجلس الأمة 2022 في الكويت وٍأسماء مرشحي العوازم ومطير وعتيبة وهجر وعجمان والرشايدة، كما نُقدم لكم مناطق والمدن التي تشملها تلك الدائرة، وهي تضم مناطق تعتبر الأعلى في الكثافة السكانية بالكويت.
مرشحي الدائرة الخامسة لانتخابات مجلس الأمة 2022 الكويت
يعتبر عدد أسماء المرشحين في الدائرة الخامسة لانتخابات مجلس الأمة 2022 هو الأكبر على مستوى الدوائر الخمس، حيث تقدم للترشح في تلك الدائرة 101 مرشح ومرشحة للتنافس على تمثيل الشعب داخل المجلس، مناطق الدائرة الخامسة في انتخابات مجلس الأمة هي: الأحمدي ومبارك الكبير والقرين والفحيحيل وصباح السالم والعدان وعلي صباح السالم والمسيلة وجابر العلي والقصور وضاحية فهد الأحمد وأبو فطيرة والفنطاس، كما تضم الدائرة الخامسة في انتخابات الكويت مناطق مدينة صباح الأحمد الرقة وهدية وأبو حليفة والزور وأم الهيمان والوفرة والمنقف والمهبولة ومدينة الخيران السكنية والصباحية.
سوف يتمكن الناخب الكويت من التصويت في الانتخابات القادمة بالبطاقة المدنية، يتواجد بقوة في قائمة أسماء المرشحين لانتخابات مجلس الأمة 2022 مرشحي قبائل العوازم ومطير وعجمان والرشايدة وعتيبة وهجر وغيرها من القبائل، هذا ويذكر أنه قد تم منع إقامة التشاوريات، هذا وتُقام الانتخابات يوم الخميس 29 سبتمبر 2022 القادم.
|أسماء مرشحي الدائرة الخامسة لانتخابات مجلس الأمة 2022
|إبراهيم هندي الهاجري
|أحمد حمد السهلي
|أحمد شريدة العازمي
|أحمد عبدالله العازمي
|أحمد فهداالرشيدي
|أحمد محمد العتيبي
|أشواق نافع العنزي
|الصيفي مبارك العجمي
|أيوب يوسف حسين
|بدر منصور العازمي
|براك مباك العازمي
|بندر شباب المطيري
|تركي نايف العازمي
|جابر سعد العازمي
|جاسم محمد العلي
|حسين علي العتيبي
|حفيظ مسعود العجمي
|حماد مناحي الدوسري
|حمد حمد العجمي
|حمد ناصر الفيلكاوي
|حمدان سالم العازمي
|حمود مبرك العازمي
|حمود محمد الحمدان
|حيدر صادق حسن
|خالد خليفة العازمي
|خالد سريع الهاجري
|خالد شخير المطيري
|خالد عباس الرشيدي
|خالد عبد الرحمن الرشيدي
|خالد محمد العتيبي
|دليهي سعد الهاجري
|زياد سند المطيري
|سعد حوفان الهاجري
|سعود عبد العزيز الهاجري
|سعود فلاح الصواغ
|سعود محمد السهلي
|سعود مطلق الدوسري
|سعود ناصر الطامي
|سعيد سعد القحطاني
|سيف محمد العجمي
|صالح ذياب المطيري
|صلاح ناجي العتيبي
|طلال فهد الدبوس
|عايض نايف العتيبي
|عبد الرحمن حمد السعيدي
|عبدالله حشر البرغش
|عبدالله عكاش العبدلي
|عبدالله فرحان العازمي
|عبدالله هادي العجمي
|عبد الهادي ناصر العجمي
|عبد الهادي هادي العازمي
|عبد الواحد محمد خلفان
|عبيد عبد الرحمن العتيبي
|علي ساير العازمي
|علي فهد العجمي
|علي يوسف غلوم
|عيد شريم العتيبي
|عيد فلاح العازمي
|عيسى علي الكندري
|فالح الهذيلي عبيد
|فلاح عبدالله السبيعي
|فهاد محمد العجمي
|فهد فلاح الهاجري
|فهد ناصر الدوسري
|فهيد حمد العجمي
|فهيد محمد العجمي
|فوزي صقر الصقر
|فيصل طلق العازمي
|فيصل محمد الكندري
|ماجد مساعد المطيري
|مبارك عبدالله العجمي
|مبارك فيصل الفضلي
|محمد حسين العجمي
|محمد سالم المري
|محمد سالم العجمي
|محمد سلطان المطيري
|محمد مساعد الدوسري
|محمد منصور الرشيدي
|محمد هادي الحربي
|محمد هادي الحويلة
|محمود عبد اللطيف عباس
|مرزوق فالح العازمي
|مساعد خميس العازمي
|مشيب هملان السهلي
|مطر سالم العازمي
|منصور صليهم العجمي
|ناصر بدر الكندري
|ناصر جاسم الصراف
|ناصر عبد المحسن المري
|ناصر نقة العازمي
|نايف عبد العزيز العجمي
|نايف علي العنزي
|نجاه صالح البحراني
|نهار ثقل العتيبي
|هاشم مهدي الموسوي
|هاني حسين شمس
|وسمي محمد شنيتر
|حسين براك الدوسري
|ياسين وحيد حيدر
|يوسف سيد حسن الزلزلة
|يوسف عبدالله العتيبي