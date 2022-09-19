مرشحي الدائرة الخامسة لانتخابات مجلس الأمة 2022 الكويت.. منافسة قوية على المقاعد العشرة

تعتبر الدائرة الخامسة في انتخابات مجلس الأمة واحدة من أقوى الدوائر من حيث المنافسة بين المرشحين، والدائرة 5 هي الدائرة الأكبر من حيث عدد الناخبين، حيث يتجاوز عدد الناخبين في تلك الدائرة ربع مليون ناخب وناخبة، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير أسماء مرشحي الدائرة الخامسة لانتخابات مجلس الأمة 2022 في الكويت وٍأسماء مرشحي العوازم ومطير وعتيبة وهجر وعجمان والرشايدة، كما نُقدم لكم مناطق والمدن التي تشملها تلك الدائرة، وهي تضم مناطق تعتبر الأعلى في الكثافة السكانية بالكويت.

مرشحي الدائرة الخامسة لانتخابات مجلس الأمة 2022 الكويت

يعتبر عدد أسماء المرشحين في الدائرة الخامسة لانتخابات مجلس الأمة 2022 هو الأكبر على مستوى الدوائر الخمس، حيث تقدم للترشح في تلك الدائرة 101 مرشح ومرشحة للتنافس على تمثيل الشعب داخل المجلس، مناطق الدائرة الخامسة في انتخابات مجلس الأمة هي: الأحمدي ومبارك الكبير والقرين والفحيحيل وصباح السالم والعدان وعلي صباح السالم والمسيلة وجابر العلي والقصور وضاحية فهد الأحمد وأبو فطيرة والفنطاس، كما تضم الدائرة الخامسة في انتخابات الكويت مناطق مدينة صباح الأحمد الرقة وهدية وأبو حليفة والزور وأم الهيمان والوفرة والمنقف والمهبولة ومدينة الخيران السكنية والصباحية.

سوف يتمكن الناخب الكويت من التصويت في الانتخابات القادمة بالبطاقة المدنية، يتواجد بقوة في قائمة أسماء المرشحين لانتخابات مجلس الأمة 2022 مرشحي قبائل العوازم ومطير وعجمان والرشايدة وعتيبة وهجر وغيرها من القبائل، هذا ويذكر أنه قد تم منع إقامة التشاوريات، هذا وتُقام الانتخابات يوم الخميس 29 سبتمبر 2022 القادم.