مرشحي الدائرة الخامسة لمجلس الأمة 2022 الكويت.. تعرف على قائمة الأسماء التي تخوض الانتخابات

بواسطة محمود عطا الله
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نُقدم من خلال هذا التقرير أسماء المرشحين في الدائرة الخامسة لانتخابات مجلس الأمة 2022 الكويت، وهم المرشحين في دائرة الأحمدي ومبارك الكبير والقرين والفحيحيل وصباح السالم والعدان وعلي صباح السالم والمسيلة وجابر العلي والقصور وضاحية فهد الأحمد وأبو فطيرة والفنطاس، كما تضم الدائرة الخامسة في انتخابات الكويت مناطق مدينة صباح الأحمد الرقة وهدية وأبو حليفة والزور وأم الهيمان والوفرة والمنقف والمهبولة ومدينة الخيران السكنية والصباحية.

مرشحي الدائرة الخامسة انتخابات مجلس الأمة 2022 الكويت

يبلغ تعداد أسماء مرشحي الدائرة الخامسة انتخابات مجلس الأمة 2022 في الكويت 101 مرشحًا ومرشحة، ونُقدم لكم أسماء المرشحين من العوازم والعجمان والرشايدة والمطير والهاجري والعتيبي في تلك الدائرة، الدائرة 5 هي أكبر دائرة في انتخابات الكويت من حيث عدد الناخبين الذي يصل إلى 260 ألف ناخب وناخبة، سوف تشهد تلك الدائرة منافسة كبيرة بين المرشحين على مقاعد مجلس الأمة، يفوز عن الدائرة 10 مرشحين، ويحق لكل ناخب اختيار مرشح واحد، التصويت هذا العام بالبطاقة المدنية.

من ضمن أسماء المرشحين في الدائرة الخامسة لمجلس الأمة 2022 نواب من المجلس السابق، كما يتواجد عدد من المرشحين ممن كانوا نوابًا في دورات سابقة، كما يوجد وجوه جديدة ممن يرغبون في تمثيل المواطنين داخل المجلس، الانتخابات سوف تكون يوم الخميس 29 سبتمبر 2022.

أسماء مرشحي الدائرة الخامسة لانتخابات مجلس الأمة 2022
إبراهيم الهاجري أحمد السهلي أحمد شريدة العازمي أحمد عبدالله العازمي أحمد الرشيدي
أحمد العتيبي أشواق العنزي الصيفي العجمي أيوب حسين بدر العازمي
براك العازمي بندر المطيري تركي العازمي جابر العازمي جاسم العلي
حسين العتيبي حفيظ العجمي حماد الدوسري حمد العجمي حمد الفيلكاوي
حمدان سالم العازمي حمود مبرك العازمي حمود الحمدان حيدر حسن خالد العازمي
خالد الهاجري خالد المطيري خالد عباس الرشيدي خالد عبد الرحمن الرشيدي خالد العتيبي
دليهي الهاجري زياد المطيري سعد الهاجري سعود الهاجري سعود الصواغ
سعود السهلي سعود الدوسري سعود الطامي سعود القحطاني سيف العجمي
صالح المطيري صلاح العتيبي طلال الدبوس عايض العتيبي عبد الرحمن السعيدي
عبدالله البرغش عبدالله العبدلي عبدالله العازمي عبدالله العجمي عبد الهادي العجمي
عبد الهادي العازمي عبد الواحد خلفان عبيد العتيبي علي ساير العازمي علي فهد العجمي
علي غلوم عيد شريم العتيبي عيد العازمي عيسى الكندري فالح عبيد
فلاح السبيعي فهاد العجمي فهد الهاجري فهد ناصر الدوسري فهيد حمد العجمي
فهيد محمد العجمي فوزي الصقر فيصل العازمي فيصل الكندري ماجد المطيري
مبارك العجمي مبارك الفضلي محمد حسين العجمي محمد سالم المري محمد سالم العجمي
محمد سلطان المطيري محمد الدوسري محمد الرشيدي محمد الحربي محمد الحويلة
محمود عباس مرزوق العازمي مساعد العازمي مشيب السهلي مطر العازمي
منصور العجمي ناصر الكندري ناصر الصراف ناصر المري ناصر العازمي
نايف العجمي نايف العنزي نجاه البحراني نهار العتيبي هاشم الموسوي
هاني شمس وسمي شنيتر حسين الدوسري ياسين حيدر يوسف الزلزلة
يوسف العتيبي
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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