مرشحي الدائرة الخامسة لمجلس الأمة 2022 الكويت.. تعرف على قائمة الأسماء التي تخوض الانتخابات
نُقدم من خلال هذا التقرير أسماء المرشحين في الدائرة الخامسة لانتخابات مجلس الأمة 2022 الكويت، وهم المرشحين في دائرة الأحمدي ومبارك الكبير والقرين والفحيحيل وصباح السالم والعدان وعلي صباح السالم والمسيلة وجابر العلي والقصور وضاحية فهد الأحمد وأبو فطيرة والفنطاس، كما تضم الدائرة الخامسة في انتخابات الكويت مناطق مدينة صباح الأحمد الرقة وهدية وأبو حليفة والزور وأم الهيمان والوفرة والمنقف والمهبولة ومدينة الخيران السكنية والصباحية.
مرشحي الدائرة الخامسة انتخابات مجلس الأمة 2022 الكويت
يبلغ تعداد أسماء مرشحي الدائرة الخامسة انتخابات مجلس الأمة 2022 في الكويت 101 مرشحًا ومرشحة، ونُقدم لكم أسماء المرشحين من العوازم والعجمان والرشايدة والمطير والهاجري والعتيبي في تلك الدائرة، الدائرة 5 هي أكبر دائرة في انتخابات الكويت من حيث عدد الناخبين الذي يصل إلى 260 ألف ناخب وناخبة، سوف تشهد تلك الدائرة منافسة كبيرة بين المرشحين على مقاعد مجلس الأمة، يفوز عن الدائرة 10 مرشحين، ويحق لكل ناخب اختيار مرشح واحد، التصويت هذا العام بالبطاقة المدنية.
من ضمن أسماء المرشحين في الدائرة الخامسة لمجلس الأمة 2022 نواب من المجلس السابق، كما يتواجد عدد من المرشحين ممن كانوا نوابًا في دورات سابقة، كما يوجد وجوه جديدة ممن يرغبون في تمثيل المواطنين داخل المجلس، الانتخابات سوف تكون يوم الخميس 29 سبتمبر 2022.
|أسماء مرشحي الدائرة الخامسة لانتخابات مجلس الأمة 2022
|إبراهيم الهاجري
|أحمد السهلي
|أحمد شريدة العازمي
|أحمد عبدالله العازمي
|أحمد الرشيدي
|أحمد العتيبي
|أشواق العنزي
|الصيفي العجمي
|أيوب حسين
|بدر العازمي
|براك العازمي
|بندر المطيري
|تركي العازمي
|جابر العازمي
|جاسم العلي
|حسين العتيبي
|حفيظ العجمي
|حماد الدوسري
|حمد العجمي
|حمد الفيلكاوي
|حمدان سالم العازمي
|حمود مبرك العازمي
|حمود الحمدان
|حيدر حسن
|خالد العازمي
|خالد الهاجري
|خالد المطيري
|خالد عباس الرشيدي
|خالد عبد الرحمن الرشيدي
|خالد العتيبي
|دليهي الهاجري
|زياد المطيري
|سعد الهاجري
|سعود الهاجري
|سعود الصواغ
|سعود السهلي
|سعود الدوسري
|سعود الطامي
|سعود القحطاني
|سيف العجمي
|صالح المطيري
|صلاح العتيبي
|طلال الدبوس
|عايض العتيبي
|عبد الرحمن السعيدي
|عبدالله البرغش
|عبدالله العبدلي
|عبدالله العازمي
|عبدالله العجمي
|عبد الهادي العجمي
|عبد الهادي العازمي
|عبد الواحد خلفان
|عبيد العتيبي
|علي ساير العازمي
|علي فهد العجمي
|علي غلوم
|عيد شريم العتيبي
|عيد العازمي
|عيسى الكندري
|فالح عبيد
|فلاح السبيعي
|فهاد العجمي
|فهد الهاجري
|فهد ناصر الدوسري
|فهيد حمد العجمي
|فهيد محمد العجمي
|فوزي الصقر
|فيصل العازمي
|فيصل الكندري
|ماجد المطيري
|مبارك العجمي
|مبارك الفضلي
|محمد حسين العجمي
|محمد سالم المري
|محمد سالم العجمي
|محمد سلطان المطيري
|محمد الدوسري
|محمد الرشيدي
|محمد الحربي
|محمد الحويلة
|محمود عباس
|مرزوق العازمي
|مساعد العازمي
|مشيب السهلي
|مطر العازمي
|منصور العجمي
|ناصر الكندري
|ناصر الصراف
|ناصر المري
|ناصر العازمي
|نايف العجمي
|نايف العنزي
|نجاه البحراني
|نهار العتيبي
|هاشم الموسوي
|هاني شمس
|وسمي شنيتر
|حسين الدوسري
|ياسين حيدر
|يوسف الزلزلة
|يوسف العتيبي