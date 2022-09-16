مرشحي الدائرة الخامسة لمجلس الأمة 2022 الكويت.. تعرف على قائمة الأسماء التي تخوض الانتخابات

نُقدم من خلال هذا التقرير أسماء المرشحين في الدائرة الخامسة لانتخابات مجلس الأمة 2022 الكويت، وهم المرشحين في دائرة الأحمدي ومبارك الكبير والقرين والفحيحيل وصباح السالم والعدان وعلي صباح السالم والمسيلة وجابر العلي والقصور وضاحية فهد الأحمد وأبو فطيرة والفنطاس، كما تضم الدائرة الخامسة في انتخابات الكويت مناطق مدينة صباح الأحمد الرقة وهدية وأبو حليفة والزور وأم الهيمان والوفرة والمنقف والمهبولة ومدينة الخيران السكنية والصباحية.

مرشحي الدائرة الخامسة انتخابات مجلس الأمة 2022 الكويت

يبلغ تعداد أسماء مرشحي الدائرة الخامسة انتخابات مجلس الأمة 2022 في الكويت 101 مرشحًا ومرشحة، ونُقدم لكم أسماء المرشحين من العوازم والعجمان والرشايدة والمطير والهاجري والعتيبي في تلك الدائرة، الدائرة 5 هي أكبر دائرة في انتخابات الكويت من حيث عدد الناخبين الذي يصل إلى 260 ألف ناخب وناخبة، سوف تشهد تلك الدائرة منافسة كبيرة بين المرشحين على مقاعد مجلس الأمة، يفوز عن الدائرة 10 مرشحين، ويحق لكل ناخب اختيار مرشح واحد، التصويت هذا العام بالبطاقة المدنية.

من ضمن أسماء المرشحين في الدائرة الخامسة لمجلس الأمة 2022 نواب من المجلس السابق، كما يتواجد عدد من المرشحين ممن كانوا نوابًا في دورات سابقة، كما يوجد وجوه جديدة ممن يرغبون في تمثيل المواطنين داخل المجلس، الانتخابات سوف تكون يوم الخميس 29 سبتمبر 2022.