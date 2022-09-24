مرشحي الدائرة الرابعة في انتخابات مجلس الأمة 2022 الكويت

بواسطة محمود عطا الله
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نستعرض من خلال هذا التقرير أسماء مرشحي الدائرة الرابعة في انتخابات مجلس الأمة 2022 القادمة بالكويت، حيث تعتبر الدائرة 4 ثاني أكبر الدوائر الانتخابية في الكويت من حيث أعداد الناخبين بعد الدائرة الخامسة، حيث نستعرض معكم أسماء مرشحي قبيلة عنزة والظفير وشمر والعجمان وبني غانم إلى جانب أسماء باقي المرشحين، وسوف تشهد تلك الدائرة منافسة كبيرة بين كل المرشحين.

مرشحي الدائرة الرابعة انتخابات مجلس الأمة 2022

بلغ عدد أسماء مرشحي الدائرة الرابعة 2022 في انتخابات مجلس الأمة 99 مرشح ومرشحة، يتنافسون جميعًا على عشرة مقاعد هم إجمالي نصيب كل دائرة من الدوائر الخمس في الكويت، ويتنافس مرشحي الرابعة في مناطق الفروانية والجهراء الجديدة، الرقعي، الأندلس، أشبيلية، العارضية، العديلية، النسيم، الفردوس، العمرية، الرابية، جليب الشيوخ، العيون، صيهد العوازم، النعيم، الشدادية، العضيلية، تيماء، الواحة، كما تضم الدائرة الرابعة مدينة سعد العبدالله، ضاحية صباح الناصر وضاحية عبدالله المبارك، جنوب عبدالله المبارك، غرب عبدالله المبارك.

تضم قائمة أسماء مرشحين الدائرة الرابعة في انتخابات مجلس الأمة أعضاء في المجلس السابق، كما تضم أعضاء ونواب سابقين، وهناك وجوه جديدة سوف تنافس بقوة للدخول إلى المجلس وتمثيل المواطنين في تلك الدائرة.

أسماء مرشحي الدائرة الرابعة لانتخابات مجلس الأمة 2022
أحمد خضر العنزي أحمد علي أرشيد أحمد عويد العنزي أنوار كامل القحطاني أنور عراك الظفيري
بدر حمدان الهبيده بدر سيار الشمري بدر لافي اللمطيري بدر ناصر المجاوب بريكان مجيدل السليماني
بشرى سعد خلف بكر بادي الرشيدي ثامر سعد الظفيري ثامر مثيب العبدالي حسين جليعب السعيدي
حسين قويعان المطيري حماد محمد العجمي خالد الرفاعي الشليمي خالد عبد اللطيف العريفان رباح مبارك القوبع
رشيد راشد العازمي رشيد عبد الرحمن العتيبي سارة حسين الدابي سالم حسين الحسيني سالم نايف المطيري
سعد باني الرشيدي سعد علي الرشيدي سعد هجرس الرشيدي سلطان غالب الديحاني سلطان مطني الشمري
سلمان عامر الظفيري سيف عوض المطيري شعيب شباب المويزري ضيف الله أبو رمية طارق إبراهيم الوزق
طلال زيد البصمان طلال منيزل العازمي عبد الرحمن حسن العتيبي عبد الرحمن عبدالله الهاجري عبد الرضا سيد محمد عبد الرسول
عبد العزيز أحمد العوضي عبد العزيز حمدان العازمي عبدالله علي المويل عبدالله فهاد العنزي عبدالله مناور المطيري
عبد المحسن لافي الشمري عبيد محمد المطيري عسكر عويد العنزي علي مرضي البغيلي عمار أحمد دشتي
عمش فهاد الشمري عويد محمد الرشيدي عيد سعد العنزي عيد عبدالله المطيري فايز غنام المطيري
فراج فلاح الحجرف فرج عبدالله الخضري فرز محمد الديحاني فلاح علي المعصب فلاح محمد الربعي
فهد علي الصايغ فهد لافي العنزي فهد مساعد الهطلاني فهد محمد امهمل فهيد محسن الديحاني
فهيمة نشمي الرشيدي فواز ثامر المطيري فواز سعد العنزي فواز فهد العدواني فواز منشر الظفيري
ماجد مفرح المطيري مبارك أرشيد الكعمي مبارك بنيه العرف مبارك حمود الطشة مبارك صالح النجادة
مبارك هيف الحجرف متعب عايد الزايدي محمد سعد الحربي محمد عبيد الراجحي محمد عوض المطيري
محمد عيد الخرينج محمد فهد الديحاني محمد نايف العنزي محمد هايف المطيري مرزوق خليفة الخليفة
مساعد عبد الرحمن المطيري مساعد عيادة الشمري مساعد محمد المطيري مشاري فلاح الشمري مشاري محسن المطيري
مشهور جليعب السعيدي مطلق عويد العنزي معاذ مبارك الدويلة مفرج نهار المطيري موضى محمد المطيري
نافع جالي الظفيري نايف بدر المطيري يوسف علي القطان يوسف محمد البذالي
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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أسماء المرشحين في الدائرة الرابعة لانتخابات مجلس الأمة 2022