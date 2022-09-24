مرشحي الدائرة الرابعة في انتخابات مجلس الأمة 2022 الكويت
نستعرض من خلال هذا التقرير أسماء مرشحي الدائرة الرابعة في انتخابات مجلس الأمة 2022 القادمة بالكويت، حيث تعتبر الدائرة 4 ثاني أكبر الدوائر الانتخابية في الكويت من حيث أعداد الناخبين بعد الدائرة الخامسة، حيث نستعرض معكم أسماء مرشحي قبيلة عنزة والظفير وشمر والعجمان وبني غانم إلى جانب أسماء باقي المرشحين، وسوف تشهد تلك الدائرة منافسة كبيرة بين كل المرشحين.
مرشحي الدائرة الرابعة انتخابات مجلس الأمة 2022
بلغ عدد أسماء مرشحي الدائرة الرابعة 2022 في انتخابات مجلس الأمة 99 مرشح ومرشحة، يتنافسون جميعًا على عشرة مقاعد هم إجمالي نصيب كل دائرة من الدوائر الخمس في الكويت، ويتنافس مرشحي الرابعة في مناطق الفروانية والجهراء الجديدة، الرقعي، الأندلس، أشبيلية، العارضية، العديلية، النسيم، الفردوس، العمرية، الرابية، جليب الشيوخ، العيون، صيهد العوازم، النعيم، الشدادية، العضيلية، تيماء، الواحة، كما تضم الدائرة الرابعة مدينة سعد العبدالله، ضاحية صباح الناصر وضاحية عبدالله المبارك، جنوب عبدالله المبارك، غرب عبدالله المبارك.
تضم قائمة أسماء مرشحين الدائرة الرابعة في انتخابات مجلس الأمة أعضاء في المجلس السابق، كما تضم أعضاء ونواب سابقين، وهناك وجوه جديدة سوف تنافس بقوة للدخول إلى المجلس وتمثيل المواطنين في تلك الدائرة.
|أسماء مرشحي الدائرة الرابعة لانتخابات مجلس الأمة 2022
|أحمد خضر العنزي
|أحمد علي أرشيد
|أحمد عويد العنزي
|أنوار كامل القحطاني
|أنور عراك الظفيري
|بدر حمدان الهبيده
|بدر سيار الشمري
|بدر لافي اللمطيري
|بدر ناصر المجاوب
|بريكان مجيدل السليماني
|بشرى سعد خلف
|بكر بادي الرشيدي
|ثامر سعد الظفيري
|ثامر مثيب العبدالي
|حسين جليعب السعيدي
|حسين قويعان المطيري
|حماد محمد العجمي
|خالد الرفاعي الشليمي
|خالد عبد اللطيف العريفان
|رباح مبارك القوبع
|رشيد راشد العازمي
|رشيد عبد الرحمن العتيبي
|سارة حسين الدابي
|سالم حسين الحسيني
|سالم نايف المطيري
|سعد باني الرشيدي
|سعد علي الرشيدي
|سعد هجرس الرشيدي
|سلطان غالب الديحاني
|سلطان مطني الشمري
|سلمان عامر الظفيري
|سيف عوض المطيري
|شعيب شباب المويزري
|ضيف الله أبو رمية
|طارق إبراهيم الوزق
|طلال زيد البصمان
|طلال منيزل العازمي
|عبد الرحمن حسن العتيبي
|عبد الرحمن عبدالله الهاجري
|عبد الرضا سيد محمد عبد الرسول
|عبد العزيز أحمد العوضي
|عبد العزيز حمدان العازمي
|عبدالله علي المويل
|عبدالله فهاد العنزي
|عبدالله مناور المطيري
|عبد المحسن لافي الشمري
|عبيد محمد المطيري
|عسكر عويد العنزي
|علي مرضي البغيلي
|عمار أحمد دشتي
|عمش فهاد الشمري
|عويد محمد الرشيدي
|عيد سعد العنزي
|عيد عبدالله المطيري
|فايز غنام المطيري
|فراج فلاح الحجرف
|فرج عبدالله الخضري
|فرز محمد الديحاني
|فلاح علي المعصب
|فلاح محمد الربعي
|فهد علي الصايغ
|فهد لافي العنزي
|فهد مساعد الهطلاني
|فهد محمد امهمل
|فهيد محسن الديحاني
|فهيمة نشمي الرشيدي
|فواز ثامر المطيري
|فواز سعد العنزي
|فواز فهد العدواني
|فواز منشر الظفيري
|ماجد مفرح المطيري
|مبارك أرشيد الكعمي
|مبارك بنيه العرف
|مبارك حمود الطشة
|مبارك صالح النجادة
|مبارك هيف الحجرف
|متعب عايد الزايدي
|محمد سعد الحربي
|محمد عبيد الراجحي
|محمد عوض المطيري
|محمد عيد الخرينج
|محمد فهد الديحاني
|محمد نايف العنزي
|محمد هايف المطيري
|مرزوق خليفة الخليفة
|مساعد عبد الرحمن المطيري
|مساعد عيادة الشمري
|مساعد محمد المطيري
|مشاري فلاح الشمري
|مشاري محسن المطيري
|مشهور جليعب السعيدي
|مطلق عويد العنزي
|معاذ مبارك الدويلة
|مفرج نهار المطيري
|موضى محمد المطيري
|نافع جالي الظفيري
|نايف بدر المطيري
|يوسف علي القطان
|يوسف محمد البذالي