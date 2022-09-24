مرشحي الدائرة الرابعة في انتخابات مجلس الأمة 2022 الكويت

نستعرض من خلال هذا التقرير أسماء مرشحي الدائرة الرابعة في انتخابات مجلس الأمة 2022 القادمة بالكويت، حيث تعتبر الدائرة 4 ثاني أكبر الدوائر الانتخابية في الكويت من حيث أعداد الناخبين بعد الدائرة الخامسة، حيث نستعرض معكم أسماء مرشحي قبيلة عنزة والظفير وشمر والعجمان وبني غانم إلى جانب أسماء باقي المرشحين، وسوف تشهد تلك الدائرة منافسة كبيرة بين كل المرشحين.

مرشحي الدائرة الرابعة انتخابات مجلس الأمة 2022

بلغ عدد أسماء مرشحي الدائرة الرابعة 2022 في انتخابات مجلس الأمة 99 مرشح ومرشحة، يتنافسون جميعًا على عشرة مقاعد هم إجمالي نصيب كل دائرة من الدوائر الخمس في الكويت، ويتنافس مرشحي الرابعة في مناطق الفروانية والجهراء الجديدة، الرقعي، الأندلس، أشبيلية، العارضية، العديلية، النسيم، الفردوس، العمرية، الرابية، جليب الشيوخ، العيون، صيهد العوازم، النعيم، الشدادية، العضيلية، تيماء، الواحة، كما تضم الدائرة الرابعة مدينة سعد العبدالله، ضاحية صباح الناصر وضاحية عبدالله المبارك، جنوب عبدالله المبارك، غرب عبدالله المبارك.

تضم قائمة أسماء مرشحين الدائرة الرابعة في انتخابات مجلس الأمة أعضاء في المجلس السابق، كما تضم أعضاء ونواب سابقين، وهناك وجوه جديدة سوف تنافس بقوة للدخول إلى المجلس وتمثيل المواطنين في تلك الدائرة.