مرشحي الدائرة الرابعة لانتخابات بلدية الكويت 2022.. تعرف على الأسماء واللجان في حولي والجابرية ومشرف والعديلية
يتنافس سبعة مرشحين على مقعد الدائرة الرابعة في انتخابات المجلس البلدي الكويتي 2022، حيث نُقدم لكم من خلال هذا التقرير أسماء المرشحين في الدائرة الرابعة لانتخابات البلدي وأماكن لجان التصويت الانتخابية في تلك الدائرة التي تضم مناطق حولي وميدان حولي وبيان والجابرية والعديلية ومشرف والسرة وقرطبة والنقرة والخالدية واليرموك.
أسماء المرشحين في الدائرة الرابعة لانتخابات المجلس البلدي الكويتي 2022
- أحمد إبراهيم المسيطير.
- جواد حسن قمبر.
- رازي عبد الرحمن المرشود.
- زياد عادل بورسلي.
- سعود عبد الرحمن الكندري.
- طلال عباس القطان.
- علي حميد صرخوه.
لجان الدائرة الرابعة انتخابات بلدية الكويت 2022
- لجان حولي وميدان حولي وبيان والنقرة الانتخابية: لجنة الرجال مدرسة زكريا الأنصاري الإبتدائية – لجنة النساء مدرسة بيان الابتدائية بنات.
- لجان الجابرية الانتخابية للمجلس البلدي: لجنة الرجال مدرسة خباب بن الأرث الابتدائية، لجنة النساء مدرسة محمد عبد الوهيب المتوسطة.
- لجان مشرف الانتخابية: لجنة الرجال مدرسة مشعان الخضير المتوسطة – لجنة النساء مدرسة مشرف المتوسطة بنات.
- لجان العديلية الانتخابية: لجنة الرجال مدرسة ثانوية أحمد مشاري العدواني، لجنة النساء مدرسة سعد بن عبادة الابتدائية.
- لجان السرة: لجنة الرجال مدرسة حمود برغش السعدون المتوسطة – لجنة النساء لولوة ملا صالح الربيعة الابتدائية.
- لجان الخالدية الانتخابية: لجنة الرجال ثانوية عبدالله العتيبي – لجنة النساء سالم الحسينان المتوسطة.
- لجان قرطبة: لجنة الرجال عبد العزيز ياسين الغربلي الابتدائية – لجنة النساء ثانوية قرطبة بنات.
- لجان اليرموك: لجنة الرجال مدرسة بحرة الابتدائية بنات – لجنة النساء بدر السيد رجب الرفاعي الابتدائية.