مرشحي الدائرة 3 انتخابات المجلس البلدي 2022 وأماكن لجان التصويت في الفيحاء والنزهة وكيفان والروضة

بواسطة محمود عطا الله
أسماء المرشحين لانتخابات المجلس البلدي أسماء المرشحين لانتخابات المجلس البلدي الكويتي 2022

تنطلق انتخابات اختيار أعضاء المجلس البلدي الكويتي يوم السبت 21 مايو 2022 في ثماني دوائر من أصل عشرة، حيث تم حسم نتيجة دائرتين بالتزكية لترشح مرشح واحد في كل دارة منهما، وهم الدائرتين السابعة والعاشرة، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير أسماء مرشحي الدائرة الثالثة في انتخابات المجلس البلدي وأماكن لجان الانتخابات فيها، حيث تضم تلك الدائرة 3 مناطق الفيحاء والنزهة وكيفان والروضة.

1 مرشحي الدائرة الثالثة انتخابات المجلس البلدي 2022 الكويت
2 أماكن لجان انتخابات الدائرة الثالثة المجلس البلدي الكويت 2022

مرشحي الدائرة الثالثة انتخابات المجلس البلدي 2022 الكويت

تنطلق الانتخابات لاختيار مرشح واحد من أسماء المرشحين في انتخابات الدائرة الثالثة للمجلس البلدي الكويتي من الثامنة صباح السبت 21 مايو حتى الساعة الثامنة مساء، أسماء المرشحين انتخابات بلدية الكويت في الفيحاء والروضة وكيفان والنزهة هم: محمد القديري – محمد الضاعن – زينب الحساوي – فهد العبد الجادر – ضرار الدعيج – بدر العسعوسي – محمد اظبيه – خليفة سلمان الخدة – سالم الخشتي – السعيد يوسف السعيد.

أماكن لجان انتخابات الدائرة الثالثة المجلس البلدي الكويت 2022

  • كيفان: لجنة الرجال هي مدرسة المأمون الإبتدائية للبنين – لجنة النساء مدرسة إشبيلية الإبتدائية للبنات.
  • الفيحاء: لجنة الرجال مدرسة الفيحاء المتوسطة للبنات – لجنة النساء مدرسة عمرة بنت حزم الإبتدائية للبنات.
  • النزهة: مدرسة الرجال ثانوية العصماء بنت الحارث للبنات – لجنة النساء مدرسة عمير بن سعد الإبتدائية للبنين.
  • الروضة: لجنة الرجال مدرسة ثانوية عبدالله الجابر الصباح للبنين – لجنة النساء مدرسة ثانوية الروضة بنات.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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