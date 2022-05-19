مرشحي الدائرة 3 انتخابات المجلس البلدي 2022 وأماكن لجان التصويت في الفيحاء والنزهة وكيفان والروضة

تنطلق انتخابات اختيار أعضاء المجلس البلدي الكويتي يوم السبت 21 مايو 2022 في ثماني دوائر من أصل عشرة، حيث تم حسم نتيجة دائرتين بالتزكية لترشح مرشح واحد في كل دارة منهما، وهم الدائرتين السابعة والعاشرة، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير أسماء مرشحي الدائرة الثالثة في انتخابات المجلس البلدي وأماكن لجان الانتخابات فيها، حيث تضم تلك الدائرة 3 مناطق الفيحاء والنزهة وكيفان والروضة.

مرشحي الدائرة الثالثة انتخابات المجلس البلدي 2022 الكويت

تنطلق الانتخابات لاختيار مرشح واحد من أسماء المرشحين في انتخابات الدائرة الثالثة للمجلس البلدي الكويتي من الثامنة صباح السبت 21 مايو حتى الساعة الثامنة مساء، أسماء المرشحين انتخابات بلدية الكويت في الفيحاء والروضة وكيفان والنزهة هم: محمد القديري – محمد الضاعن – زينب الحساوي – فهد العبد الجادر – ضرار الدعيج – بدر العسعوسي – محمد اظبيه – خليفة سلمان الخدة – سالم الخشتي – السعيد يوسف السعيد.

أماكن لجان انتخابات الدائرة الثالثة المجلس البلدي الكويت 2022